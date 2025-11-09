Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Việt lưu ý quy định mới ở Thái Lan nếu không muốn bị phạt nặng

Vi Nguyễn

09/11/2025 08:19 GMT+7

Thái Lan áp dụng mức phạt 300 đô la Mỹ (khoảng 7,5 triệu đồng) đối với người uống rượu bia vào ban ngày sau khi luật rượu bia thay đổi.

Những thay đổi trong luật Kiểm soát đồ uống có cồn của Thái Lan có hiệu lực từ thứ bảy 8.11 sẽ chuyển rủi ro sang người tiêu dùng uống rượu bia từ 14 giờ đến 17 giờ.

Người dân Thái Lan muốn giải cơn khát bằng một ly rượu bia vào buổi chiều có nguy cơ bị phạt nặng từ thứ bảy theo luật kiểm soát rượu bia sửa đổi, luật này tăng cường thực thi và thắt chặt đáng kể các hạn chế về tiếp thị và quảng cáo.

Việc bán rượu bia ở Thái Lan đã bị cấm từ 14 giờ đến 17 giờ tại hầu hết các cửa hàng bán lẻ và siêu thị kể từ năm 1972, nhưng những thay đổi đối với luật Kiểm soát đồ uống có cồn có hiệu lực từ thứ bảy hiện nay đồng nghĩa với việc cá nhân có thể bị phạt 10.000 baht (300 đô la Mỹ) trở lên nếu uống hoặc được phục vụ đồ uống có cồn trong thời gian hoặc địa điểm bị cấm.

Khách Việt lưu ý quy định mới ở Thái Lan nếu không muốn bị phạt nặng - Ảnh 1.

Du khách tụ tập ở Khao san, phố Tây của Bangkok

ẢNH: GETTY

Mặc dù có những ngoại lệ đối với các địa điểm giải trí được cấp phép, khách sạn, cơ sở được chứng nhận tại các khu du lịch và sân bay có các chuyến bay quốc tế, nhưng trách nhiệm đã được chuyển sang người tiêu dùng, và luật lệ chặt chẽ hơn cũng cấm quảng cáo đồ uống có cồn trừ khi nội dung hoàn toàn là sự thật.

Việc sử dụng người nổi tiếng, người có ảnh hưởng hoặc nhân vật của công chúng để quảng cáo đồ uống có cồn cho mục đích thương mại cũng bị cấm.

Tuy nhiên, cũng có lo ngại rằng luật lệ nghiêm ngặt hơn tạo cơ hội cho các quan chức áp dụng tiền phạt đối với khách hàng, nhà hàng hoặc cả hai vì lợi ích cá nhân.

Taopiphop Limjittrakorn, thành viên quốc hội thuộc đảng Nhân dân đối lập, người đã thúc đẩy việc tự do hóa rượu bia, cho biết việc bán rượu bia nên được thực hiện 24/7. "Luật sửa đổi nhằm phục vụ mục đích của những người phản đối rượu bia", Taopiphop nói. Ông cũng cho biết điều này có nguy cơ gây nhầm lẫn cho khách du lịch nước ngoài, những người có thể gọi đồ uống trước giờ giới hạn nhưng lại uống sau đó, theo SCMP.

Ông Trương Đức Hải, giám đốc một doanh nghiệp lữ hành ở TP.HCM cho rằng, du khách Việt Nam có thói quen uống bia rượu trong thời gian đi du lịch, cả trong và ngoài nước, nên cần lưu ý về quy định mới của Thái Lan. Dĩ nhiên, hướng dẫn viên dẫn đoàn sẽ nói rõ quy định để du khách tránh gặp phiền phức khi đi du lịch ở Thái Lan, điểm đến thuần về giải trí và du khách dễ rơi vào các tình huống vi phạm quy định về rượu bia mới.

Trong 8 tháng đầu năm, khách Việt Nam đến Thái Lan đạt 482.000 lượt, giảm gần một nửa so cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, có hơn 1 triệu khách Việt Nam du lịch Thái Lan, tăng gấp 3 lần so với năm trước. Thái Lan đặt mục tiêu đón 900.000 lượt khách Việt vào năm 2026.

Xem thêm bình luận