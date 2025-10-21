Hướng dẫn viên Trung Quốc dọa bỏ khách nếu không mua đồ ở Thái Lan

Không mua đồ thì đừng lên xe

Hướng dẫn viên Trung Quốc đã bị ghi hình khi ép buộc một nhóm đồng hương đang du lịch tại Thái Lan phải mua đồ tại cửa hàng mà ông ta giới thiệu, nếu không họ sẽ không được phép lên xe buýt.

Đoạn video về vụ việc đã được du khách trên xe ghi lại và chia sẻ vào tuần trước trên mạng xã hội chuyên đăng tin tức về điểm đến Thái Lan.

Nội dung trong video cho thấy, người đàn ông được cho là hướng dẫn viên Trung Quốc đang nói chuyện với nhóm du khách bằng tiếng mẹ đẻ. Ông ta cho biết, nhóm sẽ dừng lại ở một cửa hàng miễn thuế, và những người không mua bất cứ thứ gì ở đó sẽ không được phép lên xe buýt trở lại.

Khi một số du khách bày tỏ bất bình, ông ta cảnh báo họ về việc có thể sẽ không thể quay lại Trung Quốc nếu không mua đồ, theo Bangkok Post.

Người đàn ông dọa du khách không mua đồ sẽ không được lên xe buỷt ẢNH: BANGKOK POST

Đoạn clip đã được chia sẻ rộng rãi, thu hút nhiều phản hồi, bao gồm cả từ các hướng dẫn viên du lịch Thái Lan, họ yêu cầu chính quyền điều tra vụ việc và cả hướng dẫn viên du lịch bất hợp pháp này.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Atthakorn Sirilathayakorn cho hay ông đã biết về báo cáo này và đang xem xét nghiêm túc. Sở Du lịch địa phương đã được chỉ đạo làm việc với cảnh sát du lịch để tìm hiểu địa điểm, thời gian xảy ra vụ việc và công ty lữ hành liên quan.

"Thái Lan đang bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế, vì vậy việc xây dựng niềm tin cho du khách trên mọi phương diện là rất quan trọng", ông nói. Nếu cuộc điều tra xác nhận bất kỳ hành vi sai trái nào, các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt sẽ được thực hiện để bảo vệ quyền lợi của du khách và duy trì uy tín của ngành du lịch Thái Lan.

Các quan chức cho biết, công ty lữ hành và hướng dẫn viên có thể đã vi phạm luật Kinh doanh du lịch và Hướng dẫn viên du lịch. Người nước ngoài không được phép làm hướng dẫn viên du lịch tại Thái Lan. Hướng dẫn viên bất hợp pháp có thể phải đối mặt với án tù lên đến một năm và/hoặc phạt tiền 100.000 baht (khoảng 80 triệu đồng). Công ty lữ hành có thể bị kết tội bóc lột khách du lịch một cách bất công, bị phạt tiền lên đến 50.000 baht và có thể bị đình chỉ giấy phép kinh doanh lên đến 6 tháng.

Tour 0 đồng?

Một số nhà quan sát đã so sánh trường hợp này với "tour 0 đồng" khét tiếng từng gây khó khăn cho ngành du lịch Thái Lan trong nhiều năm. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho hay hành vi du lịch sau đại dịch đã chuyển sang các tour cao cấp và tour độc lập.

Các tour 0 đồng liên quan đến việc các đại lý bán tour theo nhóm trên thị trường Trung Quốc với giá cực thấp, và thu hồi tổn thất bằng cách cấu kết với hướng dẫn viên lùa du khách vào các cửa hàng được chọn lọc để nhận hoa hồng.

Khách du lịch Trung Quốc mặc trang phục truyền thống của Thái Lan chụp ảnh trong chuyến thăm đền Bình Minh ở Bangkok ẢNH: ANUSAK LAOWILAS

Hiện Sở Du lịch đang thực thi các quy định chặt chẽ hơn, cho phép nhân viên từ các văn phòng du lịch tỉnh bắt giữ những người bị nghi ngờ vi phạm quy định, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan Jaturon Phakdeewanit cho biết. Về vụ việc hướng dẫn viên đe dọa du khách, công ty lữ hành Thái Lan liên quan có giấy phép kinh doanh hợp lệ. Công ty đã sắp xếp chuyến đi này với sự hợp tác của một công ty ở Trung Quốc. Chuyến đi kéo dài từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 10, bao gồm Bangkok, Pattaya và Chon Buri.

Chương trình được định giá hợp pháp và không được phân loại là tour 0 đồng, theo lời các nhà quản lý. Đồng thời, người đàn ông trong video không phải là hướng dẫn viên du lịch mà là trưởng đoàn - thành viên của công ty Trung Quốc. Ông ta đi cùng một hướng dẫn viên Thái Lan đã đăng ký hành nghề.