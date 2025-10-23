Bắt cóc khiến Thái Lan lại lo du khách Hàn Quốc chuyển hướng đến Việt Nam

Thái Lan nguy cơ bị vạ lây

Tuần trước, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm du lịch đến một số khu vực của Campuchia, sau khi một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại một trung tâm lừa đảo. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã cử các quan chức đến Phnom Penh để tìm cách đưa công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại một khu phức hợp về nước.

Các bản tin cũng nhấn mạnh việc người Hàn Quốc hủy chuyến đi không chỉ đến Campuchia mà còn tới các điểm đến lân cận khác, vì bị "vạ lây", theo Bangkok Post.

Ông Thanet Supornsahasrungsi, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Chonburi, cho biết dựa trên các cuộc thảo luận không chính thức với một công ty du lịch Hàn Quốc, vấn nạn lừa đảo trực tuyến hiện đã trở thành vấn đề lớn trong xã hội Hàn Quốc.

Theo ông, mặc dù các gói tour du lịch đến Pattaya và Thái Lan do thị trường Hàn Quốc đặt vẫn chưa bị hủy, nhưng lượng đặt tour mới đang tăng trưởng rất chậm. Thị trường Hàn Quốc tại Pattaya năm nay ước tính đã giảm 20 - 30% so với đầu năm, do nhiều khách hàng chuyển hướng sang Việt Nam bởi chi phí du lịch rẻ hơn và có nhiều điểm tham quan mới.

Cảnh sát Hàn Quốc đưa công dân nước này bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia về nước ẢNH: REUTERS

Vấn đề này cũng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch tại các tỉnh phía đông lân cận, chẳng hạn như Chanthaburi và Trat, vốn thường thu hút các đoàn du lịch nước ngoài đến Campuchia bằng đường bộ, nhưng thị trường này đã suy giảm do các cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia.

Ông cho rằng, chính phủ cần hành động nhanh hơn và cứng rắn hơn trong việc phối hợp với Hàn Quốc, Mỹ và các chính phủ khác để chống lại các vụ lừa đảo xuyên quốc gia...

Trong khi đó, ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký của Hiệp hội Đại lý lữ hành Thái Lan, cho biết du lịch Thái rất nhạy cảm với vấn nạn lừa đảo trực tuyến nói chung ở Đông Nam Á.

Hiệu ứng bất ổn lan tỏa

Ảnh hưởng nghiêm trọng này đã được cảm nhận kể từ vụ bắt cóc nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myanmar hồi đầu năm nay, khiến lượng khách Trung Quốc của Thái Lan giảm mạnh hơn 35% trong 9 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 12 tháng 10, Thái Lan đã đón hơn 1,2 triệu du khách Hàn Quốc (giảm 17%), là thị trường du lịch quốc tế lớn thứ năm. Trong khi đó, trong 9 tháng, Việt Nam đón 3,3 triệu khách Hàn Quốc, là thị trường khách lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Lừa đảo trực tuyến ở Campuchia đang làm tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin vào ngành du lịch Thái Lan. Qua đó khiến du khách Đông Á, đặc biệt là từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, ngày càng cảnh giác khi đi du lịch đến các quốc gia giáp biên giới Campuchia, bao gồm cả Thái Lan, theo The Nation.

Ông Adith Chairattananon giải thích rằng sự lo lắng về các "Trung tâm lừa đảo" ở Campuchia đã tạo ra "hiệu ứng lan tỏa" bất ổn, lan sang các quốc gia trung chuyển láng giềng ở khu vực. Nhiều du khách sử dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển quan trọng trước khi bay đến các nước như Campuchia nhưng lại cảm thấy không được bảo vệ bởi hệ thống an ninh của chính phủ Thái Lan. "Tình trạng này không chỉ gây tổn hại đến thương hiệu của Thái Lan với tư cách là trung tâm du lịch ASEAN mà còn có thể ảnh hưởng đến doanh thu và đầu tư dài hạn nếu Thái Lan không thể hiện sự lãnh đạo chủ động", ông Adith nhận định.