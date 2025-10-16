'Nỗi sợ Campuchia' trong du khách Hàn Quốc

Hôm qua 15.10, Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với một số khu vực của Campuchia do lo ngại ngày càng gia tăng về việc công dân nước này bị dụ dỗ đến các trung tâm lừa đảo.

"Khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot, thành phố Bavet và thành phố Poipet được chỉ định là khu vực cấm du lịch. Công dân Hàn Quốc đến thăm hoặc lưu trú tại các khu vực này có thể bị phạt theo Đạo luật Hộ chiếu và các quy định liên quan khác. Do đó, công dân có kế hoạch đến các khu vực này được khuyến cáo hủy chuyến đi", Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết, theo CNA.

Đáng sợ

Seo, (34 tuổi), sống tại Mok-dong, quận Yangcheon, Seoul, đã lên kế hoạch cho một chuyến đi Campuchia cùng một người bạn từ ngày 15 tháng 11 để tham quan Angkor Wat trong 4 đêm 5 ngày.

Tuy nhiên, khi tin tức liên tục xuất hiện về vụ người Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại ở Campuchia, Seo cảm thấy bất an nên đã tìm cách hủy chuyến đi. Khi được hỏi liệu có thể hủy được chuyến đi để hoàn tiền được hay không, câu trả lời là "không". Lý do, vé máy bay không thể hủy theo các điều khoản và điều kiện của hãng hàng không.

Seo nói với tờ Chosun : "Nếu đó là một quốc gia mà công dân của chúng ta liên tục bị bắt cóc, liệu chính phủ có nên can thiệp và chỉ định đó là 'quốc gia cấm du lịch' không?", bởi "bằng cách đó, những người đã lên kế hoạch du lịch mà không biết trước có thể hủy và được hoàn tiền".

Ba công dân Trung Quốc bị cáo buộc tra tấn và giết hại một sinh viên đại học Hàn Quốc tại Campuchia vào tháng 8 năm ngoái đang bị cơ quan công tố địa phương xét xử ẢNH: AKP News Agency/Yonhap News

Khi các vụ việc người Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại bởi các nhóm tội phạm ở Campuchia liên tiếp được phanh phui gần đây, nỗi sợ hãi này đang gia tăng trên các cộng đồng mạng.

Bắt cóc và giam giữ ở Campuchia đã trở thành chủ đề tranh luận công khai sau khi một vụ việc được báo cáo, trong đó Park Min-ho, 22 tuổi, nam sinh đại học đến từ huyện Yecheon, tỉnh Bắc Gyeongsang, được cho là đã bị giam giữ gần một khu nhà ở tội phạm tại Campuchia và chết do bị tra tấn.

Ông Na Kyung-won, thuộc Đảng Sức mạnh Nhân dân, cho biết: "Số lượng báo cáo về việc người Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia đã tăng vọt từ 10 đến 20 vụ mỗi năm trong giai đoạn 2022 - 2023 lên 220 vụ vào năm ngoái và 330 vụ tính đến tháng 8 năm nay", đồng thời cho biết thêm: "Từ năm 2023 đến tháng 7 năm nay, đã có 252 vụ lừa đảo việc làm và thiệt hại do giam giữ, gấp 14,8 lần so với 17 vụ của năm 2023".

Kết quả là, "Nỗi sợ Campuchia" đang lan truyền trên các cộng đồng du lịch trực tuyến. Trong một cộng đồng chuyên về du lịch, người dùng đã chia sẻ tin tức liên quan đến Campuchia và bình luận: "Campuchia thật đáng sợ. Các nước khác có an toàn không?". Các cộng đồng trực tuyến khác cũng nhận được những phản hồi như "mẹo nhỏ để tránh bị bắt cóc" và "đừng bao giờ đến Campuchia".

Ngành du lịch Hàn Quốc cho biết, hiện chưa có tác động cụ thể nào. Đại diện một công ty du lịch trấn an: "Khách du lịch trọn gói chỉ sử dụng các tuyến đường do công ty chỉ định, và du khách được quản lý liên tục, nên tương đối an toàn".

Một tòa nhà được sử dụng làm nơi lừa đảo ở Campuchia ẢNH: Reuters/Yonhap News

Phản ứng từ Campuchia

Theo tờ Koreajoongangdaily, ngành du lịch Campuchia đã phản đối việc Hàn Quốc không "phân biệt được giữa hoạt động lừa đảo và du lịch", sau nhiều ngày báo chí tràn ngập tin tức về các băng nhóm tội phạm ở Campuchia bắt cóc công dân Hàn Quốc.

Trong một bài báo của The Phnom Penh Post hôm thứ hai, đại diện ngành du lịch nhấn mạnh rằng các vụ việc này chủ yếu liên quan đến các cá nhân có liên hệ với các nhóm tội phạm, chứ không phải khách du lịch thông thường. Ông Seam Sokkheng, người đứng đầu Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng "hầu hết các nạn nhân đều đã nộp đơn xin việc làm bất hợp pháp" và "thật đáng tiếc là chính phủ Hàn Quốc đã không phân biệt được giữa gian lận hình sự và du lịch".

"Trong 10 ngày qua, tôi đã dẫn đầu một nhóm du lịch, và họ nói rằng Campuchia không có gì xấu cả", ông Sokkheng nói. "Thật không may, những nạn nhân đến đây để gặp những người mà họ đã liên lạc trực tuyến, chứ không phải với tư cách là khách du lịch thông thường. Chúng tôi lấy làm tiếc vì nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã không phân biệt được giữa hoạt động lừa đảo và du lịch".

Trước những lo ngại ngày càng gia tăng về an toàn, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gần đây đã nâng mức khuyến cáo du lịch đối với Phnom Penh, thủ đô Campuchia, từ Cấp độ 2, tức "hạn chế đi lại", lên Cấp độ 2.5, tức "cảnh báo du lịch đặc biệt".

Ông Sokkheng "kêu gọi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc nỗ lực hơn nữa trong việc giáo dục công dân hiểu rõ các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả những lời hứa hẹn về việc làm lương cao, và cách tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo". Chính phủ Campuchia cũng nhấn mạnh rằng họ đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để hạn chế tội phạm trực tuyến.

Khoảng 1.000 người Hàn Quốc được cho là đang tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, Seoul cho biết hôm thứ tư, theo CNA. Hàn Quốc cử một nhóm đặc nhiệm đến quốc gia Đông Nam Á này vào cuối ngày thứ tư để thảo luận về các vụ việc làm giả mạo và các trung tâm lừa đảo liên quan đến các vụ bắt cóc hàng chục công dân Hàn Quốc. "Người ta tin rằng có khoảng 200.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang làm việc trong ngành công nghiệp lừa đảo của Campuchia, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả Hàn Quốc", Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac phát biểu.



