'Bài học cuộc đời' của du khách nước ngoài trong chuyến đi đến Việt Nam

Nhiều năm trước, Paul Marshall, thanh niên người Úc, đã du lịch một mình đến Việt Nam ngay sau khi kết thúc trung học. Giờ đây, khi đã trưởng thành, nhìn lại chuyến đi đầu đời ra nước ngoài ấy, anh cho rằng bản thân đã học được nhiều điều bổ ích hơn cả so với các năm trung học.



Trên báo Úc Sydney Morning Herald, Paul Marshall chia sẻ: Tôi không hề có kế hoạch đến Việt Nam. Tôi đã định dành cả mùa hè để phục vụ bàn và chơi điện tử, trước khi mẹ tôi chỉ ra rằng việc này vô cùng nhàm chán. Bà giải thích, khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy là một điều xa xỉ mà tôi có thể sẽ không bao giờ có lại được nữa, và tốt hơn hết là dành nó để làm một điều gì đó có giá trị, thay vì làm những việc cũ rích mà tôi vẫn thường làm.

Có lẽ lời mẹ đã chạm đến những hành lang hẹp hòi trong tâm trí non nớt của tôi, bởi chẳng bao lâu sau, tôi thấy mình đang trên một chuyến bay thẳng tiến về Hà Nội, nơi tôi dành một mùa hè để dạy tiếng Anh cho trẻ em khiếm thị.

Ảnh minh họa trên bài báo của Paul Marshall ẢNH: JAMIE BROWN

Ngay từ lúc hạ cánh, "bong bóng nước Úc" bao quanh tôi đã vỡ tan. Có biết bao điều giản đơn mà tôi đã coi là hiển nhiên suốt cuộc đời, như ai cũng có thể nói tiếng Anh..., tất cả đã biến mất trong chớp mắt.

Ngay cả việc đơn giản như băng qua đường cũng là một thử thách, một thử thách mà tôi đã phải đối mặt khi taxi thả tôi ở phía bên kia đường từ nhà trọ. Tôi đứng đó, ba lô trên vai, nhìn dòng xe máy bất tận ầm ầm chạy qua. Tôi tự hỏi làm thế nào mình có thể sang được bên kia đường.

Bí quyết là đừng do dự. Hãy tự tin bước ra ngoài và đi với tốc độ chậm rãi, đều đặn, rồi dòng xe máy sẽ trôi chảy xung quanh bạn. Đó là một ẩn dụ phù hợp cho chuyến đi nước ngoài một mình đầu tiên của tôi. Mặc dù băng qua con đường này rất khó khăn, nhưng mỗi con đường tiếp theo tôi đi qua lại trở nên dễ dàng hơn.

Du lịch dạy bạn những điều vô hình mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong sách giáo khoa hay lớp học. Nó dạy bạn cách cởi mở, dạy bạn kỹ năng tư duy phản biện, dạy bạn về sự độc lập...

Bạn hãy đi để thấy biết ơn những gì mình đang có, cũng để hiểu rằng mọi người trên khắp thế giới về cơ bản đều giống nhau, và những gì tạo nên sự khác biệt đó có thể được gắn kết bởi những hy vọng, ước mơ và tình yêu chung...

Du khách vượt qua thử thách băng đường ở Việt Nam ẢNH: ISTOCK

Nếu có bất kỳ nhược điểm nào khi cha mẹ "đẩy con ra khỏi cửa", thì đó là chúng có thể hơi khó chịu khi trở về. Chúng sẽ treo những hình ảnh trong chuyến đi khắp nhà hay liên tục sửa lỗi phát âm của bạn những từ như "phở". Đây là giá trị to lớn của những chuyến đi nước ngoài đầy ý nghĩa, cho bạn thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì bạn có thể nhồi nhét vào các kỳ thi...

Không ai quan tâm bạn học trường nào, họ không quan tâm bạn đến từ Sydney hay Melbourne. Tất cả những gì quan trọng là phẩm chất của bạn. Trong hành trình tìm kiếm sự tự quyết của tuổi mới lớn, chính những khoảnh khắc như thế dạy cho chúng ta biết mình thực sự là ai.

