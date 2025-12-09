Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

'Bài học cuộc đời' của du khách nước ngoài trong chuyến đi đến Việt Nam

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
09/12/2025 08:13 GMT+7

'Tôi không thể nhớ nổi điều gì mình đã học trong những năm cuối trung học. Nhưng mọi thứ tôi học được sau khi đặt chân đến Việt Nam đều ở lại trong tôi mãi mãi'.

Nhiều năm trước, Paul Marshall, thanh niên người Úc, đã du lịch một mình đến Việt Nam ngay sau khi kết thúc trung học. Giờ đây, khi đã trưởng thành, nhìn lại chuyến đi đầu đời ra nước ngoài ấy, anh cho rằng bản thân đã học được nhiều điều bổ ích hơn cả so với các năm trung học.

Trên báo Úc Sydney Morning Herald, Paul Marshall chia sẻ: Tôi không hề có kế hoạch đến Việt Nam. Tôi đã định dành cả mùa hè để phục vụ bàn và chơi điện tử, trước khi mẹ tôi chỉ ra rằng việc này vô cùng nhàm chán. Bà giải thích, khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy là một điều xa xỉ mà tôi có thể sẽ không bao giờ có lại được nữa, và tốt hơn hết là dành nó để làm một điều gì đó có giá trị, thay vì làm những việc cũ rích mà tôi vẫn thường làm.

Có lẽ lời mẹ đã chạm đến những hành lang hẹp hòi trong tâm trí non nớt của tôi, bởi chẳng bao lâu sau, tôi thấy mình đang trên một chuyến bay thẳng tiến về Hà Nội, nơi tôi dành một mùa hè để dạy tiếng Anh cho trẻ em khiếm thị.

'Bài học cuộc đời' của du khách nước ngoài trong chuyến đi đến Việt Nam- Ảnh 1.

Ảnh minh họa trên bài báo của Paul Marshall

ẢNH: JAMIE BROWN

Ngay từ lúc hạ cánh, "bong bóng nước Úc" bao quanh tôi đã vỡ tan. Có biết bao điều giản đơn mà tôi đã coi là hiển nhiên suốt cuộc đời, như ai cũng có thể nói tiếng Anh..., tất cả đã biến mất trong chớp mắt.

Ngay cả việc đơn giản như băng qua đường cũng là một thử thách, một thử thách mà tôi đã phải đối mặt khi taxi thả tôi ở phía bên kia đường từ nhà trọ. Tôi đứng đó, ba lô trên vai, nhìn dòng xe máy bất tận ầm ầm chạy qua. Tôi tự hỏi làm thế nào mình có thể sang được bên kia đường.

Bí quyết là đừng do dự. Hãy tự tin bước ra ngoài và đi với tốc độ chậm rãi, đều đặn, rồi dòng xe máy sẽ trôi chảy xung quanh bạn. Đó là một ẩn dụ phù hợp cho chuyến đi nước ngoài một mình đầu tiên của tôi. Mặc dù băng qua con đường này rất khó khăn, nhưng mỗi con đường tiếp theo tôi đi qua lại trở nên dễ dàng hơn.

Du lịch dạy bạn những điều vô hình mà bạn sẽ không bao giờ tìm thấy trong sách giáo khoa hay lớp học. Nó dạy bạn cách cởi mở, dạy bạn kỹ năng tư duy phản biện, dạy bạn về sự độc lập...

Bạn hãy đi để thấy biết ơn những gì mình đang có, cũng để hiểu rằng mọi người trên khắp thế giới về cơ bản đều giống nhau, và những gì tạo nên sự khác biệt đó có thể được gắn kết bởi những hy vọng, ước mơ và tình yêu chung... 

'Bài học cuộc đời' của du khách nước ngoài trong chuyến đi đến Việt Nam- Ảnh 2.

Du khách vượt qua thử thách băng đường ở Việt Nam

ẢNH: ISTOCK

Nếu có bất kỳ nhược điểm nào khi cha mẹ "đẩy con ra khỏi cửa", thì đó là chúng có thể hơi khó chịu khi trở về. Chúng sẽ treo những hình ảnh trong chuyến đi khắp nhà hay liên tục sửa lỗi phát âm của bạn những từ như "phở". Đây là giá trị to lớn của những chuyến đi nước ngoài đầy ý nghĩa, cho bạn thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn những gì bạn có thể nhồi nhét vào các kỳ thi...

Không ai quan tâm bạn học trường nào, họ không quan tâm bạn đến từ Sydney hay Melbourne. Tất cả những gì quan trọng là phẩm chất của bạn. Trong hành trình tìm kiếm sự tự quyết của tuổi mới lớn, chính những khoảnh khắc như thế dạy cho chúng ta biết mình thực sự là ai.

Tin liên quan

Định vị trà Việt trên bản đồ thế giới

Định vị trà Việt trên bản đồ thế giới

Trong khi trà đạo Nhật Bản trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu, trà Trung Hoa được định danh trong lịch sử ẩm thực phương Đông thì trà Việt Nam, dù sở hữu những cánh rừng trà cổ thụ hàng nghìn năm tuổi lại âm thầm đứng bên lề bản đồ trà thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

du khách bài học cuộc đời du khách Úc hà nội vịnh Hạ Long Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận