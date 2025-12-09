Mùa đông năm nay Việt Nam có tuyết?

TP.HCM mưa, lạnh gia tăng

Từ cuối tháng 11 đến nay, người dân ở thành phố quanh năm đối mặt với nắng nóng cảm thấy thích thú ra đường để tận hưởng thời tiết đẹp và dễ chịu nhất năm cũng như không khí lễ hội mùa Noel. Đặc biệt ở P.Sài Gòn, khu vực gần Nhà thờ Đức Bà và các trung tâm thương mại, hàng quán được trang trí lung linh sắc màu chào đón mùa lễ hội cuối năm, đâu đâu cũng chật ních người vui chơi, mua sắm.

Thời tiết TP.HCM se lạnh đến cuối năm ẢNH: THANH MAI

Đối với TP.HCM, trời se lạnh kéo dài với mức nhiệt 19 - 20 độ C đã là điều rất tuyệt vời. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, đợt không khí lạnh hiện tại khiến nhiệt độ ban đêm và sáng sớm xuống thấp chỉ 20 - 21 độ C, ban ngày trời phổ biến nhiều mây và nắng nhẹ, buổi trưa 30 - 31 độ C.

Tuy nhiên mức độ lạnh thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào cường độ không khí lạnh ở phía bắc tràn về. Hiện tại, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền trung Philippines dù đã suy yếu thành một vùng áp thấp nhưng gió đông bắc vẫn hoạt động với cường độ mạnh trên các vùng biển phía nam Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ có cường độ ổn định. Rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía bắc và có vị trí khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao. Do vậy, mưa trái mùa vẫn tiếp tục xuất hiện ở Nam bộ trong những ngày tới. Tại TP.HCM, mưa có khả năng xuất hiện trên diện rộng vào ngày 10 và 13.12.

Trong khoảng 10 ngày tới, có 2 đợt lạnh mới ở phía bắc tràn về; một đợt khoảng ngày 12 - 13.12 và đợt tiếp theo từ ngày 17 - 18.12; nhiệt độ TP.HCM thấp nhất phổ biến 20 - 22 độ C, khả năng xuất hiện trong các ngày 15 - 17.12. Bên cạnh đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 8 độ vĩ bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động tốt tiếp tục chi phối thời tiết Nam bộ. Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh, sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa ngày và đêm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên mọi người cần lưu ý.

Mùa đông năm nay Việt Nam có tuyết?

Khả năng có tuyết rơi dịp tết tây?

Trong nước hiện nay mới đầu mùa đông, các cơ quan khí tượng đều dự báo xu hướng lạnh tiếp tục gia tăng trong thời gian tới đặc biệt là cuối năm 2025 đầu năm 2026. Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi liệu mùa đông năm nay ở VN sẽ có tuyết rơi?

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, cho biết: Từ nay đến Noel vẫn còn vài ba đợt không khí lạnh ở phía bắc tràn về và cường độ khá mạnh. Chính những đợt không khí lạnh này làm cho nhiệt độ bề mặt nước biển ở Biển Đông giảm. Do vậy áp thấp nhiệt đới ở miền trung Philippines tan nhanh mà không mạnh lên thành bão số 16. Với xu hướng lạnh ở phía bắc liên tục tràn xuống phía nam như hiện tại thì từ nay đến ngày 23.12, gần như không có khả năng hình thành thêm một áp thấp nhiệt đới nào khác. "Khả năng vào đêm Noel, không trùng với đợt không khí lạnh nên tại TP.HCM và Nam bộ phổ biến trời mát chứ không lạnh, thích hợp cho các hoạt động vui chơi", bà Lan dự báo.

Sau đó, khoảng ngày 26 - 27.12, có một đợt không khí lạnh với cường độ rất mạnh đổ bộ vào phía bắc nước ta kéo dài đến tết dương lịch và trở thành đợt rét đậm nhất kể từ đầu mùa đông. Đặc biệt trong đợt rét này có khả năng xuất hiện băng, tuyết ở các vùng núi cao. Rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp của người dân các tỉnh thành phía bắc. Do vậy, người dân cần chủ động chuẩn bị sớm các biện phòng tránh, giữ ấm cho đàn vật nuôi và bảo vệ cây trồng. Bên cạnh đó, khi không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện sẽ kèm theo nguy cơ mưa lớn ở các tỉnh thành miền Trung. Vào thời gian đó, lạnh sẽ khuếch tán sâu hơn và thời tiết Nam bộ cũng lạnh hơn hiện nay.

Bà Lan khuyến cáo dù từ đây đến khoảng Noel (24.12), Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hay áp thấp nhiệt đới, nhưng do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh và rãnh áp thấp ở phía nam dịch chuyển lên gần khu vực Nam bộ nên trên khu vực nam Biển Đông thường xuất hiện sóng to, gió lớn. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động tàu thuyền và khai thác hải sản của ngư dân, nên bà con cần chú ý. Rãnh áp thấp là nơi hội tụ các ổ mây giông, nếu gặp điều kiện thuận lợi có thể phát triển thành các vùng áp thấp gây thời tiết xấu. Thông thường các năm, vào thời điểm này rãnh áp thấp đã dịch chuyển về phía đường xích đạo, nhưng năm nay vẫn tồn tại gần khu vực Nam bộ khiến mùa mưa kéo dài và mưa trái mùa xuất hiện thường xuyên hơn.