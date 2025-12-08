Giá vàng hôm nay 8.12.2025: Tăng nhẹ đầu tuần

Giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 152,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng SJC 200.000 đồng, lên 153,2 triệu đồng, bán ra tăng 300.000 đồng, lên 154,5 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng thêm 300.000 đồng, lên 153 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 100.000 đồng mỗi lượng, lên 149,5 triệu chiều mua vào, bán ra 152,1 triệu. Vàng nhẫn 3 số 9 tại Công ty Mi Hồng tăng 200.000 đồng chiều mua vào, lên 153,2 triệu, bán ra tăng 300.000 đồng, lên 154,5 triệu…

Giá vàng miếng SJC tăng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 13 USD mỗi ounce, lên 4.210 USD. Trong tuần này, ngân hàng trung ương các nước sẽ công bố chính sách lãi suất, đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), thông tin này sẽ tác động lên giá vàng. Xu hướng sắp tới phụ thuộc mạnh vào việc Fed có tiếp tục hạ lãi suất hay không và tình hình kinh tế toàn cầu. Vàng tái lập đỉnh lịch sử khi lãi suất giảm mạnh, giá USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn tăng.

Tuần này là một trong những giai đoạn bận rộn nhất với thị trường tài chính. ÚC, Canada, Mỹ và Thụy Sĩ đều sẽ đưa ra quyết định lãi suất. Vào thứ hai, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) công bố chính sách tiền tệ. Thứ ba sẽ có báo cáo JOLTS về số lượng vị trí việc làm trống tại Mỹ. Thứ tư, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ đưa ra quyết định lãi suất trước khi Fed công bố lãi suất. Thứ năm, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ đưa ra thông báo về chính sách lãi suất. Cũng trong ngày này, Mỹ sẽ công bố dữ liệu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, giúp hoàn thiện bức tranh kinh tế trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.