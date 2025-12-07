Giá vàng hôm nay 7.12.2025: Mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

Sáng 7.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần lỗ 2,7 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm đến 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua xuống 149,5 triệu đồng và bán ra còn 152 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần lỗ đến 3,6 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn còn 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần lỗ nhiều hơn với mức 4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng đi xuống khiến người mua vàng nhẫn lỗ 4 triệu đồng sau một tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 21 USD sau một tuần, xuống 4.197,3 USD/ounce. Dù duy trì xoay quanh ngưỡng 4.200 USD trong nhiều phiên giao dịch nhưng kim loại quý đã rớt khỏi mức cao trước đó. Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư ngày càng gia tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp sắp diễn ra đã giúp vàng không rớt sâu.

Bất ngờ là số lượng nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng và đi ngang trong tuần sau bằng nhau. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới có 13 nhà phân tích Wall Street tham gia thì có 6 người, tương ứng 46% dự báo vàng sẽ tăng và cũng có 6 người khác nhận định kim loại quý đi ngang. Duy nhất 1 người cho rằng vàng tiếp tục giảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 163 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có đến 113 người, chiếm 69% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và ngược lại có 24 người, tương ứng 15% nhận định kim loại quý sẽ giảm. Còn 26 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 16% cho rằng vàng đi ngang.