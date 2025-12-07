Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 7.12.2025: Mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng

An Yến
An Yến
07/12/2025 07:39 GMT+7

Giá vàng trong nước ghi nhận một tuần đi xuống theo chiều thế giới khiến người mua bị lỗ.

Sáng 7.12, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,2 triệu đồng/lượng, bán ra 154,2 triệu đồng, giảm 700.000 đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần lỗ 2,7 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm đến 1,1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua xuống 149,5 triệu đồng và bán ra còn 152 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2,5 triệu đồng/lượng nên người mua sau một tuần lỗ đến 3,6 triệu đồng. Tương tự, Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 1 triệu đồng sau một tuần khi mua vàng nhẫn còn 150,5 triệu đồng, bán ra 153,5 triệu đồng - đây là giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu là 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần lỗ nhiều hơn với mức 4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng hôm nay 7.12.2025: Mua vàng nhẫn lỗ đến 4 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng đi xuống khiến người mua vàng nhẫn lỗ 4 triệu đồng sau một tuần

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm 21 USD sau một tuần, xuống 4.197,3 USD/ounce. Dù duy trì xoay quanh ngưỡng 4.200 USD trong nhiều phiên giao dịch nhưng kim loại quý đã rớt khỏi mức cao trước đó. Tuy nhiên, việc các nhà đầu tư ngày càng gia tăng kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp sắp diễn ra đã giúp vàng không rớt sâu.

Bất ngờ là số lượng nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng và đi ngang trong tuần sau bằng nhau. Cụ thể, cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới có 13 nhà phân tích Wall Street tham gia thì có 6 người, tương ứng 46% dự báo vàng sẽ tăng và cũng có 6 người khác nhận định kim loại quý đi ngang. Duy nhất 1 người cho rằng vàng tiếp tục giảm.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 163 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có đến 113 người, chiếm 69% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và ngược lại có 24 người, tương ứng 15% nhận định kim loại quý sẽ giảm. Còn 26 nhà đầu tư còn lại, tương ứng 16% cho rằng vàng đi ngang.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 6.12.2025: Trong nước đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng một lượng

Giá vàng hôm nay 6.12.2025: Trong nước đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng một lượng

Giá vàng trong nước đứng yên và tiếp tục chênh lệch gần 21 triệu đồng so với thế giới.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng giá vàng hôm nay Vàng miếng vàng nhẫn Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận