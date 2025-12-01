Ngân hàng Nhà nước bơm tiền mạnh, lãi suất tăng

Ngân hàng Nhà nước bơm qua thị trường mở 37.709,43 tỉ đồng, trong đó kỳ hạn trúng thầu lớn nhất là 91 ngày với 15.000 tỉ đồng, kế đến là 14 ngày với 12.605,19 tỉ đồng, kỳ hạn 7 ngày với 6.318,91 tỉ đồng và kỳ hạn 28 ngày với 3.785,33 tỉ đồng… Từ ngày 24 - 28.11, có 120.604,25 tỉ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, với lãi suất cố định 4%. NHNN bơm ròng 73.923,26 tỉ đồng trong tuần, đưa tổng mức bơm ròng tháng 11 lên 106.427,6 tỉ đồng nhằm giữ ổn định thanh khoản cho hoạt động tín dụng cuối năm.

Lãi suất tiết kiệm tăng ẢNH: NGỌC THẠCH

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ nhưng duy trì ở mức 5,3 - 7%/năm. Cụ thể, lãi suất qua đêm ở mức 5,38%/năm, 1 tuần 6%/năm, 2 tuần 6,1%/năm, 1 tháng 6,15%/năm, 3 tháng 7%/năm. Lãi suất liên ngân hàng tuần trước (từ ngày 24 - 28.11) tăng mạnh ở hầu hết kỳ hạn, phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống đang gia tăng.

Một số ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm. MB tăng lãi huy động thêm 0,3%/năm ở các kỳ hạn, theo đó lãi suất tiết kiệm 1 tháng lên 3,5%/năm, 3 tháng lên 3,9%/năm, 6 tháng lên 4,5%/năm, 12 tháng lên 5,2%/năm… Ngoài ra, nhà băng này đưa ra một số sản phẩm huy động với lãi suất cao hơn so với lãi suất trên từ 0,1 - 0,2%/năm.

Trong tháng 11, hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, trong đó một số nhà băng huy động lãi suất kịch trần lên 4,75%/năm ở các kỳ hạn dưới 6 tháng như Bac A Bank, MBV, VPBank, Techcombank, Nam A Bank, VIB… Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ở mức cao nhất 6,4%/năm thuộc về Bac A Bank, sau đó VCBNeo ở mức 6,2%/năm, Vikki Bank 6,1%/năm, NCB 5,75%/năm…