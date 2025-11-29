Giá vàng hôm nay 29.11.2025: Tăng vọt sát 155 triệu đồng

Sáng 29.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 152,9 triệu đồng, bán ra 154,9 triệu đồng, tăng 700.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 1,2 triệu đồng, đưa giá mua lên 150,6 triệu đồng, bán ra lên 153,1 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng tăng 1,2 triệu đồng khi mua vào 151 triệu đồng và bán ra 154 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng miếng được SJC duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng và đối với vàng nhẫn là 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty trên thị trường giữ chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn 3 triệu đồng một lượng.

Giá vàng sáng 29.11 tăng vọt sát 155 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.218,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 31,4 USD. Quy đổi tương đương theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới đạt 134,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 20,6 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn gần 19 triệu đồng.

Dù thị trường lao động đã bắt đầu suy yếu, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn do dự cắt giảm lãi suất. Các quan chức của Fed đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề cắt giảm lãi suất trong tương lai. Một số nhà phân tích cho rằng, đằng sau sự chần chừ của các quan chức có thể là nỗi lo bong bóng AI sẽ gây chấn động thị trường và đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Một nghiên cứu của Deutsche Bank cho rằng, nếu không có các khoản đầu tư khổng lồ vào AI, nền kinh tế Mỹ năm nay đã tiến sát hoặc rơi vào suy thoái. Điều đó hàm ý nếu chi tiêu cho AI sụp đổ, nền kinh tế sẽ rất nhanh chóng gặp suy thoái. Trong kịch bản này, Fed cần gấp rút hỗ trợ nền kinh tế - trước hết bằng cắt giảm lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell thì khẳng định mạnh mẽ rằng AI không phải bong bóng. Ông nhấn mạnh, các công ty công nghệ ngày nay có lợi nhuận thực tế, mô hình kinh doanh bài bản, “khác hẳn” với bong bóng dot-com... Việc chần chừ giảm lãi suất khiến nhà đầu tư thấy kinh tế Mỹ chưa có nhiều tích cực đã góp phần đẩy giá vàng lên cao.



