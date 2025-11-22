Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 22.11.2025: Tăng vọt trở lại lên trên 150 triệu đồng

22/11/2025 08:43 GMT+7

Giá vàng trong nước bật tăng trở lại lên trên 150 triệu đồng mỗi lượng dù thế giới đi ngang.

Sáng 22.11, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 150,4 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được tăng 600.000 đồng khi mua vào lên 146 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường khi mua vào 147 triệu đồng và bán ra 150 triệu đồng.

Giá vàng sáng 22.11 bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống 4.064,2 USD/ounce. Kim loại quý đi ngang khi nhà đầu tư kỳ vọng cao hơn về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 12 sau những nhận định ôn hòa của quan chức Fed. Hôm qua, Chủ tịch Fed khu vực New York, John Williams, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ vẫn có thể hạ lãi suất trong ngắn hạn mà không gây nguy hiểm cho mục tiêu lạm phát. Trong khi đó, các thành viên khác của Fed vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Chẳng hạn, Chủ tịch Fed khu vực Dallas, Lorie Logan, kêu gọi giữ nguyên lãi suất trong một thời gian. Dù vậy, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất gần 70% Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp trong tháng 12, cao hơn nhiều so với mức dự báo xác suất 46% trước đó vài ngày.

Bộ Lao động Mỹ cuối cùng đã công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 - dữ liệu bị trì hoãn hơn 40 ngày vì đợt đóng cửa chính phủ dài nhất lịch sử. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm mới trong tháng 9, vượt xa dự báo đồng thuận chỉ có thêm 53.000 việc làm. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì được sức mạnh đáng kể dù chịu nhiều áp lực. Đây là báo cáo việc làm cuối cùng trước cuộc họp của Fed diễn ra ngày 10 -11.12...

