Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 20.10.2025: Đứng ở mức 151 triệu đồng

An Yến
An Yến
20/11/2025 08:59 GMT+7

Giá vàng trong nước duy trì ở mức cao 151 triệu đồng một lượng khi thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng.

Sáng 20.11, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên như cuối ngày hôm qua khi được mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng. Tuy nhiên, so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng đã tăng 300.000 đồng. Tương tự, Ngân hàng ACB niêm yết giá mua vàng miếng hiệu SJC và ACB cùng 149,5 triệu đồng và bán ra 151,5 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn trên thị trường cũng không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Công ty SJC mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay 20.10.2025: Đứng ở mức 151 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 20.11 đứng ở mức 151 triệu đồng/lượng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên 4.105 USD/ounce, cao hơn hôm qua 40 USD. Biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được công bố vào ngày 19.11 (theo giờ Mỹ) cho thấy, giới chức Fed đã bất đồng quan điểm về việc cắt giảm lãi suất. Nội bộ bị chia rẽ vì câu hỏi liệu thị trường lao động trì trệ hay lạm phát dai dẳng là mối đe dọa kinh tế lớn hơn. Tình trạng bất đồng quan điểm đang tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng lãi suất tại kỳ họp của Fed sắp diễn ra trong tháng 12. Biên bản cho thấy, nhiều quan chức Fed đang tỏ ra hoài nghi về nhu cầu hạ lãi suất bổ sung trong năm nay. Vì vậy, CNBC cho rằng, Ngân hàng Trung ương Mỹ có khả năng sẽ phản đối việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, tính đến chiều 19.11, nhà đầu tư dự báo xác suất hạ lãi suất đã giảm còn khoảng 33%, giảm sâu so với xác suất hơn 60% trong tuần trước.

Thị trường cũng đang chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ sẽ được công bố vào ngày hôm nay - vốn bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa. Báo cáo việc làm được kỳ vọng sẽ cung cấp một thước đo sớm về tình hình nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Reuters dự báo, nền kinh tế Mỹ sẽ tạo ra thêm 50.000 việc làm trong tháng 9. Việc thay đổi lãi suất của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng - vốn thường gia tăng khi lãi suất thấp.

