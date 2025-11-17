Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 17.11.2025: Trong nước đứng yên, thế giới tăng mạnh

Thanh Xuân
17/11/2025 08:53 GMT+7

Giá vàng trong nước đứng yên bất chấp kim loại quý thế giới tăng nhanh.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 500.000 đồng, mua vào lên 150 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Trong khi đó, các đơn vị kinh doanh vàng khác giữ giá vàng đứng yên so với cuối tuần trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào ở mức 149 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 151 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 không thay đổi sau đà giảm mạnh từ cuối tuần trước. Công ty SJC mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 146,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn từ 2,6 - 3 triệu đồng mỗi lượng, cao hơn so với vàng miếng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17.11.2025: Trong nước đứng yên khi thế giới tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC quanh mức 151 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng 15 USD mỗi ounce, lên 4.100 USD sau khi giảm giá do lực bán kỹ thuật vào tuần trước. Vàng đã không thể duy trì mức tăng trên 4.200 đô la khi thị trường bắt đầu tính đến khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Chính phủ Mỹ đã chấm dứt 43 ngày đóng cửa (dài nhất trong lịch sử) nhưng những ảnh hưởng sẽ còn kéo dài trong vài tuần tới. Một số dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như chỉ số CPI tháng 10, sẽ bị mất vĩnh viễn vì thông tin thu thập thủ công. Đối với các nhà kinh tế, đây là một vấn đề quan trọng vì mô hình kinh tế phụ thuộc vào dữ liệu đáng tin cậy và nhất quán. Trong khi đó, Fed đang lấy lý do đóng cửa chính phủ làm lý do để giữ nguyên lãi suất trong tháng 12.

Nỗ lực không thành công của vàng trong việc vượt qua ngưỡng 4.200 USD/ounce trong tuần qua đã tạo ra một số tâm lý bi quan ngắn hạn. Theo khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, các nhà phân tích Phố Wall chưa có sự đồng thuận đáng kể nào về diễn biến giá trong tuần tới nhưng nhiều người vẫn coi việc giá giảm là cơ hội mua vào mang tính chiến thuật. Trong khi đó, các nhà đầu tư Main Street vẫn lạc quan về kim loại quý này.

