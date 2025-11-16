Giá vàng hôm nay 16.11.2025: Tăng cao trong tuần nhưng vì sao người mua vẫn lỗ?

Sáng 16.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 149 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua bán vàng miếng tiếp tục giữ ở mức 2 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua sau một tuần chỉ còn lãi 600.000 đồng một lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng đến 3,2 triệu đồng sau một tuần khi mua vào lên 146,5 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng. Nếu người mua vàng nhẫn tại SJC sau một tuần sẽ có lời được 700.000 đồng do chênh lệch giá mua bán là 2,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, người mua vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu sau một tuần sẽ bị lỗ. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 2 triệu đồng khi mua vàng nhẫn lên 147,8 triệu đồng, bán ra 150,8 triệu đồng. Dù vậy, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần bị lỗ 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng trong tuần nhưng người mua vẫn có khả năng bị lỗ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng lên 4.080,7 USD/ounce, cao hơn cuối tuần trước 81 USD. Kim loại quý đã tăng mạnh trong tuần sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Tuy nhiên đến cuối tuần giá vàng quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán tháo do không chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 như kỳ vọng.

Chính vì vậy, nhiều nhà phân tích đã dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Cuộc khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng tuần tới có 17 nhà phân tích Wall Street tham gia thì có 8 người, chiếm 47% dự báo giá vàng sẽ giảm. Bên cạnh đó, có 6 người, tương ứng 35% nhận định vàng đi ngang và còn lại 3 người, tương ứng 18% nghĩ rằng kim loại quý sẽ tăng.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street thu hút 230 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì vẫn có đa số người kỳ vọng vàng gia tăng. Cụ thể, có 151 người, chiếm 65,7% dự báo giá vàng tăng. Ngược lại có 39 người, tương ứng 16,5% nhận định kim loại quý sẽ giảm và có 41 người còn lại cho rằng vàng đi ngang.