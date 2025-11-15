Giá vàng hôm nay 15.11.2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Sáng 15.11, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 149 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 2,2 triệu đồng khi mua vào xuống 146,5 triệu đồng và bán ra còn 149 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm 2,6 triệu đồng khi mua vàng nhẫn xuống 146,9 triệu đồng, bán ra 149,9 triệu đồng... Như vậy, vàng nhẫn đã rớt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sáng 15.11 lao dốc, vàng nhẫn rớt xuống dưới ngưỡng 150 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới đi lùi xuống 4.080,7 USD/ounce, giảm hơn 104 USD sau một ngày. Đà giảm mạnh hơn 2% khi đợt bán tháo vẫn đang diễn ra. Một số nhà phân tích đánh giá nguyên nhân do những phát biểu mang tính “diều hâu” từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã làm giảm bớt kỳ vọng về việc hạ lãi suất vào tháng 12. Mặc dù chính phủ Mỹ mở cửa trở lại nhưng khoảng trống về các dữ liệu trong gần 2 tháng qua khiến nhà đầu tư bất an về quyết định lãi suất sắp tới của Fed. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất thấp hơn 50% Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% tại cuộc họp tháng 12, thấp hơn so với mức xác suất 62,9% mà thị trường đã dự báo vào đầu tuần này và mức xác suất 95.5% cách đây 1 tháng. Nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất thêm lần nữa vào tháng 12 để phục hồi nền kinh tế, cũng như việc chấp nhận rủi ro trên Phố Wall. Tuy nhiên, một số thành viên Fed ngày càng lo ngại rằng lạm phát quá cao để có thể tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay.

Ngược giá vàng, thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi trở lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14.11 (rạng sáng 15.11 theo giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,13% lên 22.900,59 điểm, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, chỉ giảm 0,05% xuống 6.734,11 điểm, còn chỉ số Dow Jones giảm 309,74 điểm xuống 47.147,48 điểm. Cả 3 chỉ số chính đã phục hồi đáng kể so với mức đáy vào đầu phiên, khi Nasdaq Composite và S&P 500 lần lượt giảm 1,9% và 1,4% trong khi Dow Jones đã lao dốc gần 600 điểm, tương đương 1,3%...