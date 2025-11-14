Giá vàng hôm nay 14.11.2025: Quay đầu giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 14.11, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng xuống 151,1 triệu đồng và bán ra 153,1 triệu đồng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào xuống 148,7 triệu đồng và bán ra 151,2 triệu đồng Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn đang niêm yết giá mua vàng nhẫn 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua...

Giá vàng sáng 14.11 quay đầu giảm mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới xuống 4.185 USD/ounce. Kim loại quý rớt khỏi đỉnh ba tuần trong phiên từ 4.244,94 USD/ounce khi làn sóng bán tháo diễn ra mạnh trên các thị trường tài chính bởi chính phủ Mỹ chính thức hoạt động trở lại. Tối 12.11 (theo giờ Mỹ), Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu, qua đó cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến tháng 1 năm sau, đồng thời một số cơ quan chủ chốt sẽ có ngân sách duy trì đến hết tài khóa 2026 (tháng 9.2026). Gói ngân sách mới cũng đảm bảo các cơ quan phải giữ số lượng nhân sự ở mức trước khi đóng cửa, đồng thời ngăn động thái sa thải cho đến hết tháng 1.2026. Việc chính phủ mở cửa có thể phần nào giảm bớt sức ép cho một bộ phận người Mỹ. Nhưng văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho rằng, các tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ phần lớn sẽ được khắc phục nhưng ước tính kinh tế sẽ tổn thất 11 tỉ USD do 6 tuần đóng cửa. Ngoài ra, còn có một số tác động khó đong đếm được như sự mệt mỏi của người dân, cũng như niềm tin từ các đối tác.

Theo chuyên gia giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, vàng đang bị cuốn vào làn sóng bán tháo toàn thị trường, khi chứng khoán, trái phiếu, đồng USD và cả tiền số đều chịu áp lực và giảm điểm. Đây là kịch bản điển hình của "mua theo tin đồn, bán khi sự kiện xảy ra", sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại...