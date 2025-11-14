Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng cao, gửi 500 triệu đồng sẽ được bao nhiêu?

Mai Phương
Mai Phương
14/11/2025 12:14 GMT+7

Nhiều ngân hàng thương mại trong những ngày qua đã tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn.

Sáng nay (14.11), chị Kim Yến (TP.HCM) đến một phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) để gửi tiết kiệm thì khá bất ngờ khi lãi suất cao hơn khá nhiều so với trước đây. Cụ thể, với số tiền gửi 200 triệu đồng ở kỳ hạn 6 tháng, chị được nhân viên tín dụng thông báo lãi suất 6,3%/năm, cao hơn mức niêm yết công khai đến 1%. Nếu gửi kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất lên đến 6,5%. Nếu khách hàng có số tiền gửi 500 triệu đồng trở lên thì lãi suất sẽ cao hơn khoảng 0,2% như kỳ hạn 6 tháng lên 6,5%/năm, 12 tháng là 6,7%. Theo chị Kim Yến, lãi suất này đã tăng mạnh so với mức chỉ loanh quanh 6%/năm trong tháng 10 của nhiều ngân hàng thương mại mà chị đã tham khảo.

Lãi suất tiết kiệm tăng cao, gửi 500 triệu đồng sẽ được bao nhiêu? - Ảnh 1.

Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại tăng mạnh từ đầu tháng 11

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó vài ngày, BVBank công bố triển khai chương trình "10 ngày vàng lãi suất" trong tháng 11, áp dụng mức lãi cao nhất lên đến 6,8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến. BVBank cho biết, chính sách này được triển khai nhằm giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận trên khoản tiền nhàn rỗi, đồng thời khuyến khích thói quen giao dịch trên kênh số. Như vậy, nếu gửi tại quầy với số tiền 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại nhà băng này thì khách hàng sẽ nhận được tiền lãi gần 2,8 triệu đồng/tháng.

Tương tự, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), khách hàng có lượng tiền gửi trên 500 triệu đồng cũng sẽ được hưởng lãi suất 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng; lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất này đã tăng khoảng 0,5% so với cuối tháng 10. Nếu khách hàng gửi tại SHB với số tiền 500 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng thì mỗi tháng sẽ có lãi gần 2,8 triệu đồng - ngang bằng BVBank.

Một nhà băng khác là Ngân hàng VPBank ngay từ đầu tháng 11 đã tăng thêm lãi suất khoảng 0,3%/năm so với tháng trước. Theo đó, lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 - 11 tháng ở mức 5,1%/năm cho số tiền dưới 1 tỉ đồng và tăng lên 5,2%/năm nếu gửi từ 10 tỉ đồng trở lên. Kỳ hạn gửi tiền trên 12 tháng dao động từ 5,3 - 5,4%/năm tùy thuộc số tiền gửi, trong khi khách hàng gửi online được hưởng cao hơn 0,1-0,2%, mức cao nhất đạt 5,8%/năm nếu số tiền gửi từ 50 tỉ đồng trở lên. Như vậy khách hàng gửi 500 triệu đồng qua kênh online kỳ hạn 12 tháng ở VPBank sẽ có lãi suất 5,5%/năm và số lãi nhận được gần 2,3 triệu đồng. Không ngoại lệ, Ngân hàng số Cake by VPBank đã đưa lãi suất cho kỳ hạn 6 - 8 tháng lên 6,3%/năm, kỳ hạn 9 - 11 tháng là 6,4%/năm và mức cao nhất là 6,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 12 - 36 tháng. Mức tăng phổ biến khoảng 0,3 - 0,5% so với tháng 10 vừa qua...


Tin liên quan

Sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho kinh tế tư nhân, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện ESG

Sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho kinh tế tư nhân, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện ESG

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định của Chính phủ quy định về hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi vay vốn thông qua các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị. Mức lãi suất hỗ trợ là 2%/năm.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất Gửi tiết kiệm TIẾT KIỆM BVBank SHB
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận