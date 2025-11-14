Lãi suất tiết kiệm tăng cao, gửi 500 triệu đồng sẽ được bao nhiêu?

Sáng nay (14.11), chị Kim Yến (TP.HCM) đến một phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) để gửi tiết kiệm thì khá bất ngờ khi lãi suất cao hơn khá nhiều so với trước đây. Cụ thể, với số tiền gửi 200 triệu đồng ở kỳ hạn 6 tháng, chị được nhân viên tín dụng thông báo lãi suất 6,3%/năm, cao hơn mức niêm yết công khai đến 1%. Nếu gửi kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất lên đến 6,5%. Nếu khách hàng có số tiền gửi 500 triệu đồng trở lên thì lãi suất sẽ cao hơn khoảng 0,2% như kỳ hạn 6 tháng lên 6,5%/năm, 12 tháng là 6,7%. Theo chị Kim Yến, lãi suất này đã tăng mạnh so với mức chỉ loanh quanh 6%/năm trong tháng 10 của nhiều ngân hàng thương mại mà chị đã tham khảo.

Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại tăng mạnh từ đầu tháng 11 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trước đó vài ngày, BVBank công bố triển khai chương trình "10 ngày vàng lãi suất" trong tháng 11, áp dụng mức lãi cao nhất lên đến 6,8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến. BVBank cho biết, chính sách này được triển khai nhằm giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận trên khoản tiền nhàn rỗi, đồng thời khuyến khích thói quen giao dịch trên kênh số. Như vậy, nếu gửi tại quầy với số tiền 500 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại nhà băng này thì khách hàng sẽ nhận được tiền lãi gần 2,8 triệu đồng/tháng.

Tương tự, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), khách hàng có lượng tiền gửi trên 500 triệu đồng cũng sẽ được hưởng lãi suất 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng; lên đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất này đã tăng khoảng 0,5% so với cuối tháng 10. Nếu khách hàng gửi tại SHB với số tiền 500 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng thì mỗi tháng sẽ có lãi gần 2,8 triệu đồng - ngang bằng BVBank.

Một nhà băng khác là Ngân hàng VPBank ngay từ đầu tháng 11 đã tăng thêm lãi suất khoảng 0,3%/năm so với tháng trước. Theo đó, lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 - 11 tháng ở mức 5,1%/năm cho số tiền dưới 1 tỉ đồng và tăng lên 5,2%/năm nếu gửi từ 10 tỉ đồng trở lên. Kỳ hạn gửi tiền trên 12 tháng dao động từ 5,3 - 5,4%/năm tùy thuộc số tiền gửi, trong khi khách hàng gửi online được hưởng cao hơn 0,1-0,2%, mức cao nhất đạt 5,8%/năm nếu số tiền gửi từ 50 tỉ đồng trở lên. Như vậy khách hàng gửi 500 triệu đồng qua kênh online kỳ hạn 12 tháng ở VPBank sẽ có lãi suất 5,5%/năm và số lãi nhận được gần 2,3 triệu đồng. Không ngoại lệ, Ngân hàng số Cake by VPBank đã đưa lãi suất cho kỳ hạn 6 - 8 tháng lên 6,3%/năm, kỳ hạn 9 - 11 tháng là 6,4%/năm và mức cao nhất là 6,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 12 - 36 tháng. Mức tăng phổ biến khoảng 0,3 - 0,5% so với tháng 10 vừa qua...



