Sẽ hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho kinh tế tư nhân, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện ESG

Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng thông qua Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Dự kiến hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh lãi suất 2%/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Một trong những điều kiện được hỗ trợ lãi suất là khoản vay được sử dụng để thực hiện dự án được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận đáp ứng các tiêu chí là dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) theo quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thuộc danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời khoản vay chưa được hưởng hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước và có mức lãi suất vay vốn tối thiểu là 2%/năm.

Thời gian được hỗ trợ lãi suất của khoản vay được xác định từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc. Mức hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ gốc và thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Không tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định này đối với khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả hoặc đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định về phân loại nợ của quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trừ các trường hợp khoản vay bị chuyển nợ quá hạn hoặc gia hạn nợ do thiên tai, dịch bệnh được Nhà nước công bố trên diện rộng. Khoản vay thực hiện dự án không còn thuộc danh sách các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.