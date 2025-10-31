SHB công bố phương án tăng vốn lên 53.442 tỉ đồng

Theo phương án được công bố, SHB dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%; trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỉ đồng, lên mức 53.442 tỉ đồng, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2025 và năm 2026.

Lần đầu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Ngân hàng dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định, và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

SHB mong muốn tìm kiếm những đối tác là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tổ chức đồng hành, nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường.

Chào bán cho cổ đông hiện hữu

Song song, SHB triển khai phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới). Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ dành mở rộng hoạt động kinh doanh, cho vay sản xuất , thực hiện các dự án, bổ sung vốn lưu động...

Phát hành ESOP cho người lao động

Cùng với 2 đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và cổ đông hiện hữu SHB cũng sẽ phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm gắn kết ngân hàng với người lao động, đồng thời thu hút nhân tài, nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần chung tay hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược trong tương lai.

Ngân hàng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động SHB. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được dự kiến sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Triển khai tăng vốn điều lệ nằm trong chiến lược của ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 12.235 tỉ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% kế hoạch năm. Đây là mức tăng trưởng cao so với mặt bằng ngành, thể hiện hiệu quả trong chiến lược tín dụng, kiểm soát chi phí và mở rộng sản phẩm dịch vụ.

Tính đến ngày 30.9.2025, tổng tài sản SHB đạt 852.695 tỉ đồng, tăng 14,1% so với cuối năm 2024 và hiện đã vượt kế hoạch năm 2025, cơ sở hướng đến mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản vào năm 2026. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 607.852 tỉ đồng, tăng 17% so với đầu năm, thể hiện năng lực hấp thụ vốn ổn định và sức cạnh tranh rõ rệt trong tiếp cận phân khúc khách hàng mục tiêu.

Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 18,9%, là một trong những ngân hàng kiểm soát tỷ lệ CIR tốt nhất toàn ngành. SHB tiếp tục duy trì trong TOP ngân hàng hoạt động hiệu quả hàng đầu nhờ ứng dụng chuyển đổi, số hóa, tích hợp các công nghệ hiện đại vào tất cả các quy trình. Mặt khác, Ngân hàng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản với mục tiêu tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%. Các chỉ số an toàn vốn đều tốt hơn so với quy định của NHNN và chuẩn mực quốc tế, trong đó CAR trên 12%, cao hơn đáng kể mức tối thiểu 8% theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB được biết đến là một trong những cổ phiếu được khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường, thanh khoản luôn nằm trong top đầu. Tính từ đầu, thị giá cổ phiếu SHB tăng 110%, hiện dao động quanh giá 16.900 đồng/cp. Nhiều năm qua, SHB luôn chú trọng lợi ích cổ đông, chia cổ tức đều đặn với tỷ lệ cao, bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Năm 2024, SHB chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% và 5% bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 đã được SHB chi trả cho cổ đông là 18%, dự kiến tiếp tục duy trì trong năm 2025.

Tăng vốn thành công sẽ giúp SHB nâng cao bộ đệm vốn, hệ số CAR luôn duy trì ở mức cao, vượt xa yêu cầu tối thiểu của các quy định an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và khả năng chống chịu rủi ro tốt của Ngân hàng.

SHB đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, hướng đến mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.