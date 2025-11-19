Giá vàng hôm nay 19.11.2025: Tăng vọt trở lại

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1,4 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 148,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng lên 147,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào lên 148,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào lên 148,7 triệu đồng, bán ra 150,7 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 147 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng nhanh trở lại ẢNH: NGỌC THẠCH

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước chậm hơn thế giới nhưng vàng miếng SJC vẫn đang đắt hơn 21 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ 4 USD mỗi ounce, xuống 4.065 USD. Kim loại quý thế giới đã có bước điều chỉnh nhẹ sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 18.11) thêm gần 80 USD, lên 4.080 USD mỗi ounce. Thị trường hiện tập trung nhiều về mức lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tháng 12. Với lạm phát đang ở mức gần 3%, cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất chỉ dưới 50%, giảm đáng kể so với một tháng trước nhưng vẫn thể hiện sự phân chia đồng đều giữa các bên tham gia thị trường. Một số quan chức Fed gần đây đã bày tỏ lo ngại về lập trường chính sách tiền tệ hiện tại, làm gia tăng thêm sự bất ổn. Là một tài sản không sinh lời, vàng thường được hưởng lợi từ việc lãi suất thấp hơn, khiến bất kỳ hành động tiềm năng nào của Fed đều đặc biệt có tác động đến thị trường kim loại quý.

Trong khi đó, dữ liệu việc làm lại hỗ trợ cho câu chuyện cắt giảm lãi suất. Mặc dù việc trì hoãn đóng cửa chính phủ Mỹ đã hạn chế luồng thông tin nhưng dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp đã đạt mức cao nhất trong hai tháng vào giữa tháng 10, với số đơn xin tiếp tục tăng lên 1,9 triệu trong tuần kết thúc vào ngày 18.10.

Ngoài những cân nhắc về chính sách ngắn hạn, vàng tiếp tục được hưởng lợi từ tích lũy bền vững của các ngân hàng trung ương. Các ngân hàng trung ương lớn trên toàn thế giới đã tích cực tăng dự trữ vàng thay vì nắm giữ đô la, tạo ra sự hỗ trợ cơ bản cho xu hướng tăng giá đã thúc đẩy vàng tăng gần đây.