Giá vàng hôm nay 18.11.2025: Giảm nhanh, mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mất mức 150 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm giá mua vào xuống 146,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giảm giá mua vào còn 147,8 triệu đồng, bán ra 149,8 triệu đồng… So với mức giá cao đạt được cuối tháng 10, vàng miếng SJC đã giảm 4,8 triệu đồng mỗi lượng và người mua lỗ 7 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn cũng giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 145,3 triệu đồng, bán ra 147,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1 triệu đồng, mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 149,5 triệu đồng. Công ty PNJ giảm giá mua còn 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC mất mức 150 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm thêm 5 USD mỗi ounce, xuống 4.041 USD. Trong phiên giao dịch mỹ (đêm 17.11), kim loại quý thế giới có lúc giảm xuống 4.027 USD, tương ứng mất 63 USD chỉ chưa đầy 1 ngày. Giá vàng giảm do đã thiếu đi mức hỗ trợ. Các nhà giao dịch kim loại quý đang mong chờ dữ liệu kinh tế của chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu được công bố trở lại. Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đã thông báo sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 9 vào ngày 20.11, sau khi bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa. BLS cũng sẽ công bố thu nhập tháng 9 đã điều chỉnh theo lạm phát vào thứ sáu (ngày 21.11) và sẽ được công bố sau đó. Dữ liệu mới sẽ giúp làm sáng tỏ tình hình kinh tế Mỹ, mặc dù dữ liệu sẽ mang tính chất quá khứ hơn bình thường.

Theo bà Dilin Wu, chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone, xu hướng giá vàng vẫn chưa chắc chắn khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 suy yếu gây áp lực giảm giá, trong khi lo ngại về nền kinh tế Mỹ chậm lại và sự độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Giá vàng đã đi theo mô hình "tăng rồi giảm" kinh điển. Cả phe mua và phe bán đều hoạt động tích cực. Một mặt, sự bất ổn gia tăng về triển vọng kinh tế Mỹ và những nghi ngờ về tính độc lập của Fed đã hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, với việc chính phủ mở cửa trở lại, một số nhà đầu cơ giá lên chốt lời, và các tín hiệu diều hâu liên tục từ các quan chức Fed cùng với kỳ vọng thị trường về việc nới lỏng chính sách giảm bớt, đà tăng đã bị kìm hãm. Mức giá 4.050 và 4.000 USD mỗi ounce là ngưỡng hỗ trợ khi vàng giảm giá.