Kinh tế Ngân hàng

Công ty SJC tạm ngưng đăng ký mua vàng miếng trực tuyến

Thanh Xuân
Thanh Xuân
17/11/2025 19:13 GMT+7

Chiều 17.11, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký vàng trực tuyến và khách hàng giao dịch trực tiếp tại một số điểm từ ngày 18.11.

Công ty SJC cho biết: "Nhằm điều chỉnh và nâng cấp hệ thống phục vụ, SJC tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch vàng miếng trực tuyến tại website tructuyen.sjc.com.vn. Kể từ ngày 18.11, khách hàng vui lòng thực hiện giao dịch trực tiếp điểm giao dịch công ty". 

Khách hàng mua vàng miếng tại 2 địa chỉ giao dịch vàng của công ty gồm SJC Nguyễn Thị Minh Khai (418 - 420 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bàn Cờ, TP.HCM); SJC Nguyễn Văn Nghi (172 Nguyễn Văn Nghi, P.An Nhơn, TP.HCM). Thời gian giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu, vào 8 giờ 30 - 11 giờ 30 và 13 giờ - 16 giờ 45.

Trước đó, ngày 8.10 Công ty SJC đã mở lại dịch vụ đăng ký vàng trực tuyến sau khi khách hàng tập trung đông, xếp hàng trước cổng công ty chờ mua vàng miếng. Trong khi lượng khách đến bán vàng ít, công ty không đủ nguồn hàng bán cho khách.

Công ty SJC tạm ngưng đăng ký mua vàng miếng trực tuyến- Ảnh 1.

Công ty SJC tạm ngưng dịch vụ đăng ký mua vàng trực tuyến

ẢNH: THANH XUÂN

Trước đó, Công ty SJC có cải chính chi tiết gây nhầm lẫn. Theo Công ty SJC, trong đợt rà soát ngành về hoạt động kinh doanh vàng, Công ty SJC đã được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý về việc đăng tải thông tin có chi tiết gây nhầm lẫn. Trong đó, nội dung "Đăng ký mua vàng miếng trực tuyến" trên website: sjc.com.vn. Hình ảnh minh họa của sản phẩm vàng miếng SJC bao gồm hình ảnh cả 2 loại sản phẩm vàng miếng và vàng nhẫn SJC dẫn đến việc khách hàng có thể nhầm lẫn. SJC đã thay đổi giao diện website mới, đồng thời chủ động điều chỉnh hình ảnh với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và cam kết của SJC trong việc minh bạch thông tin, tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững uy tín thương hiệu.

