Bất ngờ với lãi suất thẻ tín dụng lên gần 40%/năm

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành, với mức lãi suất mới lên đến 37%/năm, tăng cao so với lãi suất 33%/năm trước đây. Lãi suất mới này được OCB áp dụng từ ngày 20.11 cho toàn bộ danh mục thẻ tín dụng, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng, có nơi lên gần 40%/năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, từ cuối tháng 10, Techcombank cũng thông báo cập nhật biểu phí lãi suất dành cho các loại thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành. Cụ thể, thẻ Techcombank Airlines Visa áp dụng lãi suất 35,8%/năm; thẻ Techcombank Everyday là 36,8%/năm, Techcombank Visa Signature áp dụng lãi suất 22,8%/năm... Đặc biệt, lãi suất thẻ tín dụng Techcombank Visa chuẩn (Classic) có lãi suất lên đến 38,8%/năm. Techcombank cũng thông báo áp dụng lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn tại thông báo này.

Mức tăng lãi suất thẻ tín dụng cũng đã được nhiều ngân hàng công bố phổ biến từ 3 - 4%/năm. Chẳng hạn, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank... áp dụng lãi suất mới trong tháng 11 với mức cao nhất lên 22%/năm.

Các nhà băng điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cuối năm - thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao nhất với loạt chiến dịch khuyến mại quy mô lớn như Black Friday, lễ hội Giáng sinh, mừng năm mới hay các chương trình kích cầu tiêu dùng Tết Âm lịch. Đây cũng là giai đoạn người dùng thẻ tín dụng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn bình thường, tận dụng ưu đãi hoàn tiền, giảm giá, trả góp 0% và sử dụng toàn bộ hạn mức để được hưởng miễn phí thường niên hoặc các đặc quyền đi kèm...

Tuy nhiên, nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và vẫn thanh toán đầy đủ trước ngày đến hạn theo quy định của từng ngân hàng thì sẽ không phải trả bất kỳ khoản lãi nào, bất chấp lãi suất tăng hay giảm. Như vậy, việc các ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng sẽ chỉ ảnh hưởng đến những khách hàng chậm thanh toán dư nợ qua kỳ sao kê, thanh toán không đúng hạn hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.