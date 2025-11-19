Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Bất ngờ với lãi suất thẻ tín dụng lên gần 40%/năm

Mai Phương
Mai Phương
19/11/2025 08:43 GMT+7

Các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh lãi suất thẻ tín dụng lên cao trong thời điểm cuối năm.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thông báo điều chỉnh lãi suất đối với các sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành, với mức lãi suất mới lên đến 37%/năm, tăng cao so với lãi suất 33%/năm trước đây. Lãi suất mới này được OCB áp dụng từ ngày 20.11 cho toàn bộ danh mục thẻ tín dụng, ngoại trừ hai dòng thẻ OCB Mastercard World 2in1 và OCB Mastercard Priority.

Bất ngờ với lãi suất thẻ tín dụng lên gần 40%/năm- Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng, có nơi lên gần 40%/năm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, từ cuối tháng 10, Techcombank cũng thông báo cập nhật biểu phí lãi suất dành cho các loại thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành. Cụ thể, thẻ Techcombank Airlines Visa áp dụng lãi suất 35,8%/năm; thẻ Techcombank Everyday là 36,8%/năm, Techcombank Visa Signature áp dụng lãi suất 22,8%/năm... Đặc biệt, lãi suất thẻ tín dụng Techcombank Visa chuẩn (Classic) có lãi suất lên đến 38,8%/năm. Techcombank cũng thông báo áp dụng lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn tại thông báo này.

Mức tăng lãi suất thẻ tín dụng cũng đã được nhiều ngân hàng công bố phổ biến từ 3 - 4%/năm. Chẳng hạn, các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank... áp dụng lãi suất mới trong tháng 11 với mức cao nhất lên 22%/năm.

Các nhà băng điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng trong bối cảnh thị trường tiêu dùng đang bước vào giai đoạn cuối năm - thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao nhất với loạt chiến dịch khuyến mại quy mô lớn như Black Friday, lễ hội Giáng sinh, mừng năm mới hay các chương trình kích cầu tiêu dùng Tết Âm lịch. Đây cũng là giai đoạn người dùng thẻ tín dụng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn bình thường, tận dụng ưu đãi hoàn tiền, giảm giá, trả góp 0% và sử dụng toàn bộ hạn mức để được hưởng miễn phí thường niên hoặc các đặc quyền đi kèm...

Tuy nhiên, nếu khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và vẫn thanh toán đầy đủ trước ngày đến hạn theo quy định của từng ngân hàng thì sẽ không phải trả bất kỳ khoản lãi nào, bất chấp lãi suất tăng hay giảm. Như vậy, việc các ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng sẽ chỉ ảnh hưởng đến những khách hàng chậm thanh toán dư nợ qua kỳ sao kê, thanh toán không đúng hạn hoặc rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Tin liên quan

Người dùng chú ý: Lãi suất thẻ tín dụng tăng vọt lên 22%/năm

Người dùng chú ý: Lãi suất thẻ tín dụng tăng vọt lên 22%/năm

Một số ngân hàng vừa tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế và điều này có thể khiến người dùng mang nợ.

Khám phá thêm chủ đề

Lãi suất Thẻ tín dụng ngân hàng Phương đông Techcombank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận