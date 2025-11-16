Người dùng chú ý: Lãi suất thẻ tín dụng tăng vọt lên 22%/năm

Một số ngân hàng vừa thông báo điều chỉnh tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế. Chẳng hạn, Vietcombank cho biết từ ngày 20.11 sẽ tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME).

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, lãi suất thẻ tín dụng được điều chỉnh tăng ở hầu hết các hạng thẻ với mức tăng từ 3 - 4%. Hạng chuẩn tăng từ 18%/năm lên 22%/năm; hạng vàng tăng từ 17%/năm lên 21%/năm; hạng Platinum/Word tăng từ 15%/năm lên 19,5%/năm; hạng Signature/Infinite tăng từ 15%/năm lên 18%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietcombank áp dụng cùng mức điều chỉnh cho thẻ tín dụng Platinum, nâng lãi suất từ 15%/năm lên 19,5%/năm.

Các ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế lên 22%/năm ẢNH: TNO

Không riêng Vietcombank, Ngân hàng VietinBank mới đây cũng đã thông báo tăng lãi suất thẻ tín dụng quốc tế, áp dụng với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp từ ngày 10.11. Cụ thể, lãi suất được điều chỉnh từ 18,5%/năm lên 22%/năm. Trường hợp sau ngày 10.11, khách tiếp tục sử dụng thẻ của VietinBank đồng nghĩa đồng thuận các điều kiện, điều khoản phát hành và sử dụng thẻ hiện hành của VietinBank (tùy loại thẻ khách hàng đang sử dụng).

BIDV cũng thông báo điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng từ 21.11. Theo đó, lãi suất ở hạng thẻ chuẩn tăng từ 18% lên mức 22%/năm; hạng thẻ Platinum/World/Ultimate tăng từ mức 16,5 - 20% lên 20%/năm; hạng thẻ Signature/Infinite từ 16,5% lên 18%/năm; hạng thẻ BIDV VISA Easy từ 11,5% lên 12%/năm.

Việc các ngân hàng tăng lãi suất thẻ tín dụng lên cao đồng nghĩa khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế cần chú ý hơn kẻo mang nợ. Cụ thể, khách hàng phải thực hiện thanh toán tất cả số dư nợ trong thời gian quy định của ngân hàng chứ không phải chỉ thanh toán số tiền tối thiểu. Ví dụ, một khách hàng có số tiền sao kê thẻ tín dụng quốc tế của Vietcombank trong kỳ (từ ngày 20.9 - 20.10) là hơn 14 triệu đồng và ngân hàng có ghi dòng chữ "số tiền thanh toán tối thiểu: 288.000 đồng". Tuy nhiên, khách hàng này phải thanh toán đủ toàn bộ hơn 14 triệu đồng theo số tiền sao kê nói trên. Nếu khách chỉ thanh toán theo số tiền tối thiểu 288.000 đồng thì ngân hàng sẽ tính lãi suất trên tổng toàn bộ số tiền hơn 14 triệu đồng với lãi suất 17 - 18% tùy hạng thẻ và sắp tới sẽ bị tính với lãi suất 21 - 22%/năm. Bởi theo quy định của ngân hàng, việc thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng là số tiền ít nhất mà mỗi kỳ khách hàng phải trả để duy trì hoạt động thẻ, tránh bị phạt trả chậm hoặc nợ xấu. Thông thường, tỷ lệ thanh toán tối thiểu của đa số ngân hàng hiện nay là khoảng 2 - 5% dư nợ tùy ngân hàng và hạng thẻ.