Cuộc đua lãi suất tiết kiệm

Lãi suất tiết kiệm bật tăng

Chỉ khoảng hơn một tháng trước, khách hàng mỏi mắt để tìm nơi có lãi suất tiết kiệm trên 6%/năm thì đến nay nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã bỏ xa mức này. Đó là khảo sát của PV Thanh Niên hôm qua tại một số nhà băng ở TP.HCM.

Lãi suất tiết kiệm tại nhiều ngân hàng thương mại tư nhân bật tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Chẳng hạn, tại một phòng giao dịch của NH TMCP Bản Việt (BVBank), chúng tôi được nhân viên tín dụng báo lãi suất cho tiền gửi dưới 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng là 6,3%/năm, cao hơn lãi suất niêm yết công khai đến 1%; kỳ hạn 12 tháng thì lãi suất lên 6,5%. Trường hợp khách hàng gửi tiền từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất sẽ cao hơn khoảng 0,2% như kỳ hạn 6 tháng lên 6,5%/năm, 12 tháng là 6,7%/năm. Trước đó, BVBank đã công bố triển khai chương trình "10 ngày vàng lãi suất" trong tháng 11, áp dụng mức lãi cao nhất lên đến 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến.

Tương tự, tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), khách hàng có lượng tiền gửi trên 500 triệu đồng cũng sẽ được hưởng lãi suất 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và lãi suất đến 6,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất này đã tăng khoảng 0,5% so với cuối tháng 10. Một nhà băng khác là NH VPBank ngay từ đầu tháng 11 đã tăng thêm lãi suất khoảng 0,3%/năm so với tháng trước. Theo đó, lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 - 11 tháng ở mức 5,1%/năm cho số tiền dưới 1 tỉ đồng và tăng lên 5,2%/năm nếu gửi từ 10 tỉ đồng trở lên; kỳ hạn gửi tiền trên 12 tháng dao động từ 5,3 - 5,4%/năm tùy thuộc số tiền gửi, mức cao nhất đạt 5,8%/năm nếu số tiền gửi từ 50 tỉ đồng trở lên. NH số Cake by VPBank tăng lãi suất cho kỳ hạn 6 - 8 tháng lên 6,3%/năm, kỳ hạn 9 - 11 tháng là 6,4%/năm và mức cao nhất là 6,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn từ 12 - 36 tháng…

Lãi suất tiết kiệm nhích tăng cũng sẽ không kéo dài. Thông thường bước sang những tháng đầu năm mới thì lãi suất có thể giảm nhẹ khi các nhà băng không phải vội vàng chạy chỉ tiêu như thời điểm cuối năm.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Không chỉ các NHTM có quy mô nhỏ, những NHTM nhóm trung bình lớn cũng tham gia cuộc đua về lãi suất huy động. Chẳng hạn, NH TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tăng 0,2% đối với lãi suất ở kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng, đưa lãi suất lên lần lượt 5,4%/năm và 5,7%/năm (riêng khách hàng có tiền gửi trên 500 tỉ đồng gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất lên 7,7%/năm). NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố lãi suất tiết kiệm mới dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy, áp dụng từ ngày 12.11 với mức tăng khoảng 0,2 - 0,4%. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 4 - 5 tháng được điều chỉnh tăng lên 4,35%/năm; kỳ hạn 12 tháng mới nhất đạt 5,75%/năm và kỳ hạn 13 - 36 tháng là 5,25%/năm…

Như vậy sau một đợt tăng lãi suất vào cuối tháng 10 thì đến nay nhiều NHTM đã gia nhập "cuộc đua" này. Thậm chí một số khách hàng cũng không ngờ lãi suất tăng nhanh hơn dự kiện. Anh Thanh Hùng (TP.HCM) chia sẻ chỉ cách đây 2 ngày, anh đến đáo hạn sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại một NHTM thì lãi suất mới lên 6,5%/năm, cao hơn khá nhiều so với lãi suất cách đây 6 tháng của chính anh là 5,8%/năm. "Trong tháng 10, khi hỏi thăm thì lãi suất của NH cũng chỉ ở mức 6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Tôi nghĩ thường cuối năm lãi suất tiết kiệm cũng tăng nhưng sẽ không nhiều, ai ngờ giờ đã lên đến 6,5%/năm. Hỏi thêm một số NH khác thì lãi suất cũng đều tăng như vậy", anh Thanh Hùng cho hay.

Tiền có chạy về nơi lãi suất cao?

Trong khi hàng loạt NHTM quy mô nhỏ và trung bình dồn dập tăng lãi suất huy động tiền gửi thì nhóm NHTM nhà nước vẫn "án binh bất động". Các NH gồm Vietcombank, Agribank, Vietinbank và BIDV niêm yết lãi suất đứng yên như các tháng trước. Chẳng hạn, lãi suất khách hàng gửi thông thường kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank là 4,6%/năm và cao nhất lên 4,7% cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên; lãi suất tại BIDV là 4,7%/năm và lên 4,8%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên; Vietinbank và Agribank cũng niêm yết lãi suất bằng như BIDV.

Theo chuyên gia tài chính NH, TS Cấn Văn Lực, việc tăng lãi suất chỉ diễn ra ở các NHTM nhỏ và trung bình nhằm thu hút tiền gửi. Thời gian qua, tăng trưởng tín dụng của nhiều NH này cao hơn bình quân cả hệ thống và cao hơn bình quân của 4 NHTM nhà nước. Trong khi đó, nhóm NH lớn luôn có lợi thế hơn về uy tín, mức độ an toàn và rủi ro thanh khoản ít hơn nên thường huy động với lãi suất thấp hơn. Nhưng đây là câu chuyện lâu nay chứ không chỉ riêng thời điểm này, và việc này hoàn toàn mang tính chu kỳ. Bởi vào thời điểm cuối năm, nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng cao hơn nên các NH cũng tăng huy động vốn đầu vào. Có thể từ nay đến hết năm, lãi suất sẽ còn tăng nhẹ ở một số thời điểm do nhu cầu huy động vốn còn khá cao. Các NHTM ở nhóm nhỏ và trung bình gia tăng huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng gia tăng.

Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) nhận định, dịp cuối năm là giai đoạn "chạy chỉ tiêu" kinh doanh, tăng trưởng tín dụng cho cả năm nên các nhà băng sẽ đẩy lãi suất để thu hút khách hàng cũng như đáp ứng nguồn vốn đẩy mạnh cho vay. Năm nay nhiều NH quy mô nhỏ, trung bình có tốc độ tăng trưởng tín dụng rất cao nên nhu cầu huy động vốn càng nhiều hơn. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm lãi suất cũng sẽ không tăng quá mạnh vì NH Nhà nước sẽ can thiệp bằng nhiều công cụ để đảm bảo mục tiêu giữ mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cao như kế hoạch Chính phủ đề ra. Dù tăng lãi suất nhưng ông Huân đánh giá, dòng tiền cũng sẽ không thể tập trung chảy vào các NHTM có LS tiết kiệm cao.

"Các NHTM nhà nước đã có lượng khách hàng lớn, trong đó đáng kể là khối doanh nghiệp với lượng tiền gửi khổng lồ. Việc các NH nhỏ nâng lãi suất tiết kiệm lên cũng sẽ thu hút được thêm một số ít khách hàng cá nhân hoặc nhiều người sẽ chia bớt lượng tiền để gửi sang đó thay vì để hết tại các NH lớn. Nhưng tính chung lại thì tổng lượng tiền gửi của cư dân cũng khó chảy về nhiều NHTM nhỏ. Theo tôi, lãi suất tiết kiệm nhích tăng cũng sẽ không kéo dài. Thông thường bước sang những tháng đầu năm mới thì lãi suất có thể giảm nhẹ khi các nhà băng không phải vội vàng chạy chỉ tiêu như thời điểm cuối năm", PGS-TS Nguyễn Hữu Huân phân tích thêm.