Phó thống đốc: Tiền gửi của người dân gần 8 triệu tỉ đồng

Sự kiện hướng tới thảo luận việc xây dựng văn hóa tiết kiệm trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay.

Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà phát biểu tại tọa đàm Ảnh: Linh Chi

Phát biểu khai mạc, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, tiết kiệm từ lâu đã trở thành một giá trị bền vững, gắn liền với truyền thống văn hóa và tư duy phát triển của Đảng và Nhà nước. Ông cho biết, tính đến nay, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 8 triệu tỉ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh nội sinh từ nguồn lực tiết kiệm của người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và củng cố nền kinh tế tự cường.

Tuy nhiên, tọa đàm cũng chỉ ra rằng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, chi phí vốn tăng và cạnh tranh nguồn lực gay gắt, khái niệm tiết kiệm cần được nhận thức lại theo hướng hiện đại và phù hợp hơn với mục tiêu phát triển bền vững.

Tại tọa đàm, PGS-TS Chu Khánh Lân, Phó vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê - ổn định tiền tệ NHNN cho rằng tiết kiệm không chỉ là một hành vi cá nhân, mà còn là chìa khóa tạo nên năng lực chống chịu của nền kinh tế. Ông Lân cho rằng tiết kiệm chính là “hòn đá tảng” trong xây dựng xã hội văn minh, phát triển bền vững.

Ông Lân phân tích trong 30 năm gần đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình khoảng 6,5% nhưng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 29% GDP. Dù đây là con số tương đối tích cực, nhưng nếu so sánh với các quốc gia đang phát triển trong khu vực, Việt Nam vẫn còn dư địa lớn để nâng cao năng lực tiết kiệm quốc gia. “Vấn đề đặt ra không chỉ là tiết kiệm, mà là tiết kiệm để đầu tư, và đầu tư như thế nào để đem lại hiệu quả. Đây là hai bài toán cần được giải quyết song song”, ông nhấn mạnh.

Tiết kiệm không có nghĩa là tiêu ít đi

Đáng chú ý, tại phiên thảo luận, PGS-TS Lê Thanh Tâm (Viện Ngân hàng - Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân) đưa ra ý kiến về việc mở rộng khái niệm về tiết kiệm trong bối cảnh hiện nay. “Chúng ta cần thoát ly cách hiểu cũ rằng tiết kiệm nghĩa là tiêu ít đi. Trong nền kinh tế số và quá trình chuyển đổi xanh, tiết kiệm phải được nhìn nhận như một chiến lược đầu tư hướng đến mục tiêu phát triển bền vững”, bà Tâm chia sẻ.

PGS-TS Lê Thanh Tâm phát biểu trong phiên thảo luận Ảnh: Linh Chi

Theo PGS-TS Lê Thanh Tâm, chúng ta có nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế và việc tối ưu hóa khi sử dụng các nguồn lực đó cũng vô cùng quan trọng. Bà nhấn mạnh rằng: “Tiết kiệm không phải là sử dụng ít đi mà là sử dụng các nguồn lực một cách thông minh” và các nguồn lực cần phải tiết kiệm trong xã hội số và kinh tế xanh bao gồm tài chính, năng lượng, thời gian và các tài nguyên hữu hình.

Các chuyên gia cũng cho rằng giáo dục tài chính giữ vai trò then chốt trong việc hình thành thói quen tiết kiệm bền vững. Việc lồng ghép kỹ năng quản lý tài chính cá nhân vào chương trình học, hoặc thông qua các hình thức trực quan như trò chơi mô phỏng sẽ giúp thế hệ trẻ hình thành được tư duy tài chính và nhận thức được lợi ích của tiết kiệm ngay từ sớm.

Kết thúc tọa đàm, ban tổ chức đánh giá tiết kiệm không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế, mà cần trở thành một tinh thần quốc dân, lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Khi tiết kiệm được hiểu đúng và thực hành đúng, đó sẽ là nền tảng nuôi dưỡng sức mạnh nội sinh của quốc gia, giúp Việt Nam nâng cao tự chủ kinh tế, phát triển bền vững và thích ứng trước các biến động toàn cầu.