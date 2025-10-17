Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Loại bỏ hàng chục triệu bóng đèn sợi đốt, tiết kiệm hơn 100 triệu kWh mỗi năm

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/10/2025 21:10 GMT+7

Chương trình dán nhãn năng lượng đã đạt nhiều kết quả ấn tượng với trên 20.000 sản phẩm dán nhãn hiệu suất cao, loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt, giúp tiết kiệm khoảng 100 triệu kWh điện/năm, tương đương công suất của một nhà máy nhiệt điện 300 MW.

Những số liệu trên được đưa ra tại diễn đàn "Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả: Thành quả và mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình" do Báo Công thương tổ chức ngày 17.10.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Đỗ Thị Minh Trâm, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) thông tin, trong 15 năm qua, Bộ Công thương đã hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp cải tiến công nghệ, kiểm toán năng lượng và áp dụng giải pháp tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, Bộ đã phát triển thị trường thiết bị hiệu suất cao, thúc đẩy dán nhãn năng lượng rộng rãi cho hàng chục dòng sản phẩm, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng xanh trong xã hội.

Loại bỏ hàng chục triệu bóng đèn sợi đốt, tiết kiệm hơn 100 triệu kWh mỗi năm- Ảnh 1.

Nhiều chuyên gia kinh tế, năng lượng, truyền thông... tham dự diễn đàn

ẢNH: EVNSPC

Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh chiến dịch "Dán nhãn năng lượng cho thiết bị và phương tiện tiêu thụ năng lượng", đến nay, Việt Nam đã có hơn 9.500 hộ dân lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, 1.200 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, và trên 5.000 kiểm toán viên cùng người quản lý năng lượng được đào tạo, cấp chứng chỉ. Chương trình dán nhãn năng lượng đã đạt nhiều kết quả ấn tượng với trên 20.000 sản phẩm dán nhãn hiệu suất cao, loại bỏ 45 triệu bóng đèn sợi đốt, giúp tiết kiệm khoảng 100 triệu kWh điện/năm, tương đương công suất của một nhà máy nhiệt điện 300 MW.

Chiều cùng ngày, Bộ Công thương cũng tổ chức buổi tập huấn về "Nâng cao năng lực truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả". 

Loại bỏ hàng chục triệu bóng đèn sợi đốt, tiết kiệm hơn 100 triệu kWh mỗi năm- Ảnh 2.

Phó tổng giám đốc EVNSPC chia sẻ tại diễn đàn

Ông Trần Đình Hoàng - Phó trưởng ban Truyền thông, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chia sẻ: Tiết kiệm điện chỉ thực sự hiệu quả khi nó trở thành thói quen và là lựa chọn tự nguyện của người dân và doanh nghiệp.

Loại bỏ hàng chục triệu bóng đèn sợi đốt, tiết kiệm hơn 100 triệu kWh mỗi năm- Ảnh 3.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và nhiều báo đài phía nam tham dự buổi tập huấn tiết kiệm điện cho Bộ Công thương tổ chức

EVNSPC hiện quản lý 8 tỉnh, thành khu vực phía nam (lúc chưa sáp nhập là 21 tỉnh thành). Chỉ tính riêng năm 2024, khu vực phía nam đã tiết kiệm được hơn 2,2 tỉ kWh điện, tương đương 2,4% sản lượng điện thương phẩm. Mức tiết kiệm này đã giúp giảm hàng triệu tấn CO₂ phát thải, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định trong mùa cao điểm.

"EVNSPC không coi tiết kiệm điện là một chiến dịch, mà là văn hóa ứng xử với năng lượng. Hàng trăm phóng sự, video, cuộc thi, tọa đàm và chương trình phát thanh cộng đồng được tổ chức thường xuyên nhằm lan tỏa thông điệp "tiết kiệm là trách nhiệm, hiệu quả là lợi ích chung". Nhiều địa phương đã hình thành mô hình điển hình như Long An, Cà Mau, Tiền Giang… nơi chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân cùng ký cam kết tiết kiệm điện, giám sát lẫn nhau qua các nền tảng số của ngành điện. Chúng tôi xác định truyền thông là một phần trong quản trị doanh nghiệp để năng lượng tiết kiệm trở thành giá trị cốt lõi," ông Hoàng nói.


