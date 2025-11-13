Mỗi đại biểu chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' được tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng

Tối 13.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức gặp mặt, trao sổ tiết kiệm cho các thầy cô giáo tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 và trao giải chương trình "Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông đối ngoại Tập đoàn Thiên Long.

Tuyên dương 36 nhà giáo là người dân tộc thiểu số

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, thiết thực triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), từ năm 2015 đến nay, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chương trình nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Năm nay, chương trình tuyên dương, ghi nhận 201 thầy cô giáo đến từ các xã biên giới, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. 80 giáo viên được đến Hà Nội dự lễ tuyên dương là các giáo viên, bộ đội biên phòng tiêu biểu nhất đang công tác tại các xã, phường, đặc khu vùng biên giới.

Anh Nguyễn Kim Quy và ông Trịnh Văn Hào trao sổ tiết kiệm cho các thầy cô được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong đó, có 36 giáo viên, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng là người dân tộc thiểu số. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Trần Thị Thao (56 tuổi), công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Dào San (xã Dào San, tỉnh Lai Châu) với thời gian công tác 23 năm.

Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô giáo Vương Thị Tươi (28 tuổi), công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Bản Díu (xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang) với thời gian công tác 5 năm.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao quà và sổ tiết kiệm cho 80 đại biểu, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Trao giải chương trình "Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô"

Dịp này, ban tổ chức cũng trao giải chương trình "Báo chí Chia sẻ cùng thầy cô". Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 29 tác phẩm đến từ các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương và địa phương.

Ban tổ chức trao giải chương trình "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô" cho các tác giả đoạt giải ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hội đồng giám khảo đã chấm và lựa chọn trao giải nhất trị giá 10 triệu đồng cho nhóm tác giả: Thanh Nga, Thanh Quỳnh, Mỹ Hà, Diệp Thanh, Công Kiên, Hồng Toại đến từ Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An với tác phẩm chuyên đề 3 kỳ Hành trình gieo chữ nơi biên cương Tổ quốc.

Ban tổ chức cũng trao 1 giải nhì trị giá 5 triệu đồng, 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.