Công bố 80 tấm gương tiêu biểu trong Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 80 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những nhà giáo đang ngày đêm gieo chữ nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Chương trình do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT cùng Tập đoàn Thiên Long tổ chức từ năm 2015. Qua 10 năm, chương trình đã tuyên dương 576 nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người, đặc biệt ở những nơi còn nhiều gian khó.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, chủ trì buổi họp hội đồng xét chọn giải thưởng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Năm 2025, ban tổ chức nhận được 263 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố và Bộ đội Biên phòng. Có 201 hồ sơ đủ điều kiện xét chọn, trong đó có 79 giáo viên là người dân tộc thiểu số và 7 giáo viên có tôn giáo.

Giáo viên nhỏ tuổi nhất là thầy Nguyễn Hồ Ngọc Thanh, sinh năm 2003, là "thầy giáo quân hàm xanh" của Bộ đội Biên phòng; lớn tuổi nhất là thầy Lê Viết Minh, sinh năm 1965, Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Lâm Hóa (Quảng Trị).

Ban tổ chức cho biết, các thầy cô được lựa chọn đều đang công tác tại các trường vùng sâu, vùng xa, điểm trường lẻ, biên giới, hải đảo, nơi còn nhiều thiếu thốn, gian khổ. Không chỉ là người truyền dạy tri thức, họ còn là cầu nối đưa ánh sáng văn hóa, tri thức và niềm tin đến với học sinh và cộng đồng dân tộc thiểu số.

Các thành viên hội đồng xét chọn giải thưởng ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hội đồng xét chọn đã quyết định tuyên dương 80 thầy cô tiêu biểu, xuất sắc. Lễ vinh danh "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới, tại thủ đô Hà Nội.

Mỗi thầy, cô được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, kỷ niệm chương của chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

121 giáo viên khác trong danh sách đề cử cũng sẽ được tặng bằng khen của T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và quà từ Tập đoàn Thiên Long, ghi nhận sự cống hiến thầm lặng của họ cho sự nghiệp giáo dục.

Danh sách 80 thầy cô tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô"năm 2025 xem tại đây.