Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân: Vai trò của thầy cô là vô cùng quan trọng

Chiều 13.11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu tham gia chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025".

Buổi gặp mặt có sự chủ trì của GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm và Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân chủ trì cuộc gặp mặt ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tuyên dương 201 thầy cô ở các xã biên giới

Báo cáo tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức từ năm 2015.

Sau 10 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước - những người không quản gian khó để mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

"Chia sẻ cùng thầy cô năm 2025" có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình sẽ tuyên dương, ghi nhận 201 thầy cô giáo các xã biên giới, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Anh Nguyễn Kim Quy báo cáo tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

80 giáo viên đến Hà Nội dự lễ tuyên dương là các giáo viên tiêu biểu nhất đang công tác tại các xã, phường, đặc khu vùng biên giới; các giáo viên đang công tác tại những trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Các giáo viên được xét chọn đều có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương; tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được chính quyền, lãnh đạo đơn vị, học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân và anh Nguyễn Tường Lâm trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho các giáo viên được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025" ẢNH: ĐĂNG HẢI

Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục vùng khó

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân gửi lời tri ân sâu sắc đến 80 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ông nhấn mạnh vai trò truyền cảm hứng và những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các thầy cô trong sự nghiệp "gieo chữ" ở những nơi khó khăn nhất.

Thứ trưởng Lê Quân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo dục vùng khó, thể hiện qua các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội. Gần đây nhất là chủ trương xây dựng và củng cố hệ thống trường nội trú, bán trú nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Những nỗ lực chung của ngành và của đất nước cố gắng mang lại những điều kiện tốt, những điều kiện để giảng dạy, điều kiện để ăn ở, học tập cho học trò, cho thầy cô. Và những điều kiện để tiếp cận những công nghệ mới, công nghệ thông tin, công nghệ số, để tiếp cận những cơ hội mới. Tuy nhiên, trên tất cả, vai trò của người thầy, người cô, những người truyền đạt là vô cùng quan trọng", ông Quân nói.

Theo ông Quân, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu chính là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nghề, tận tụy và là ngọn lửa thắp sáng niềm tin, khát vọng cho thế hệ trẻ ở những vùng đất còn nhiều gian khó.

Đại biểu giáo viên nêu ý kiến tại buổi gặp mặt ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Quân đã lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của các thầy cô ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa.

Hầu hết các thầy cô đều cho rằng đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã tiếp thêm động lực cho các thầy cô giáo ở các vùng còn khó khăn, không ngừng cố gắng để cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Các thầy cô cũng chia sẻ những khó khăn về đời sống, điều kiện giảng dạy của giáo viên, học sinh ở vùng sâu, vùng xa và đề xuất Bộ GD-ĐT cần quan tâm, hỗ trợ.

Dịp này, Bộ GD-ĐT đã trao bằng khen cho 80 thầy cô giáo được tuyên dương tại chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô 2025".