'Quỹ bảo hiểm tiền gửi gần 100.000 tỉ nhưng không dùng được'

Trình bày dự án luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) tại phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 22.9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, dự thảo luật sửa quy định thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm sớm hơn, với 3 thời điểm cụ thể.

Thứ nhất là từ thời điểm phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc NHNN có văn bản xác nhận chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày tờ trình dự án luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Thứ hai là thời điểm NHNN có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi tổ chức tín dụng có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ.

Thứ ba là thuộc trường hợp chi trả trong trường hợp đặc biệt khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Chính phủ quyết định việc yêu cầu tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả trong trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt bị mất hoặc có nguy cơ mất khả năng chi trả. Thời điểm phát sinh nghĩa vụ chi trả trong trường hợp này được xác định khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc chi trả trong trường hợp đặc biệt.

Báo cáo thêm về đề xuất này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, khi xảy ra sự cố rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng SCB, mặc dù quỹ bảo hiểm tiền gửi lúc đó có gần 100.000 tỉ đồng nhưng không sử dụng được. Lý do là luật cũ quy định quỹ bảo hiểm tiền gửi này chỉ được chi trả khi tổ chức tín dụng phá sản. Trong khi thực tế, theo bà Hồng, "phá sản là một câu chuyện khó".

Chính vì thế, dự thảo luật đề xuất cho phép bảo hiểm tiền gửi sẽ được chi trả cho người gửi tiền sớm hơn chứ không phải chờ đến tuyên bố phá sản mới sử dụng được.

Cũng vì lý do này, theo Thống đốc, trong trường hợp tổ chức bảo hiểm tiền gửi đã sử dụng hết quỹ mà không đủ tiền chi trả cho người gửi tiền, dự thảo luật đề xuất tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thể được vay đặc biệt từ Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với xác định thời điểm chi trả sớm hơn, dự thảo luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) cũng điều chỉnh thời hạn trả tiền bảo hiểm theo hướng sớm hơn so với quy định tại luật hiện hành. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định trong trường hợp đặc biệt, Thống đốc NHNN quyết định hạn mức chi trả tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền. Theo luật hiện hành, thẩm quyền này là của Thủ tướng.



