Zalopay đẩy mạnh quét QR thanh toán tại 5 quốc gia châu Á

Theo đó, du khách Việt sẽ có thể quét QR thanh toán tại 5 quốc gia nói trên thông qua ứng dụng Zalopay. Đây là bước đi chiến lược không chỉ khẳng định năng lực công nghệ của một sản phẩm “made in Vietnam”, mà còn hiện thực hóa khát vọng công nghệ Việt đồng hành cùng người Việt đi ra thế giới.

Ông Trần Bá Khôi Nguyên - Chủ tịch Zalopay - chia sẻ tại sự kiện “See Now Scan Now - Tech-shion Show” Ảnh: CTV



Đến cuối năm 2025, Zalopay dự kiến sẽ mở thêm tính năng cho phép khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào, mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu.

Trước đó, từ tháng 3.2025, Zalopay đã trở thành ứng dụng thanh toán tiên phong của Việt Nam cho phép người dùng quét QR thanh toán tại hơn 120.000 cửa hàng trong mạng lưới NETS và SGQR tại Singapore.

Tính năng quét QR quốc tế của Zalopay chính thức khả dụng tại 5 quốc gia Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia

Hành trình phát triển ấn tượng của tính năng quét QR trên Zalopay

Tính năng quét QR thanh toán vốn được xem là “sản phẩm thiết yếu” trong hệ sinh thái thanh toán. Nhưng với Zalopay, tính năng này còn được liên tục nâng cấp và nâng tầm để mang đến trải nghiệm tối ưu cho người dùng: tốc độ quét nhanh và mượt, thao tác đơn giản, giao diện trực quan.

Hành trình ấy được củng cố bằng những bước hợp tác chiến lược: Năm 2023, Zalopay trở thành một trong những nền tảng thanh toán đầu tiên tích hợp VietQR vào hệ sinh thái QR; Năm 2024, mở rộng hợp tác toàn diện với VNPay. Những bước đi này khẳng định triết lý nhất quán của Zalopay: ngân hàng và fintech không phải là đối thủ mà là đồng minh cùng chung mục tiêu số hóa, hướng tới xã hội không dùng tiền mặt.

Nhờ tinh thần hợp tác cởi mở, Zalopay đã xây dựng được lòng tin và đồng thuận từ các đối tác trong và ngoài nước, trở thành một trong những ứng dụng thanh toán tiên phong tại Việt Nam cho phép quét mọi loại QR: từ QR ngân hàng, QR ví điện tử, VNPay-QR cho đến QR quốc tế.

Khán giả thích thú trải nghiệm tính năng quét QR mua sắm ngay trên sàn runway Ảnh: CTV



Ở khía cạnh bảo mật, Zalopay triển khai nhiều lớp “bảo vệ ngầm” như cảnh báo khi chuyển khoản đến tài khoản rủi ro hay yêu cầu xác nhận lại khi phát hiện thao tác bất thường. Chính sự an toàn và tiện lợi này đã thúc đẩy 9/10 người dùng quay lại sử dụng tính năng quét QR trên ứng dụng, với mức tăng trưởng ổn định hai chữ số hằng tháng, dựa trên trải nghiệm vượt trội thay vì khuyến mãi.

Ông Trần Bá Khôi Nguyên - Chủ tịch Zalopay, chia sẻ: “Trong tương lai rất gần, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Zalopay để quét QR Wifi, thông tin thẻ ngân hàng hay thậm chí biển số xe để kiểm tra và thực hiện thanh toán phạt nguội ngay lập tức nếu có. Khi đó, mở Zalopay để quét QR không chỉ giới hạn trong việc thanh toán, mà trở thành một thói quen gắn liền với mọi hoạt động thường nhật".