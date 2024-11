Zalopay triển khai hoạt động mua sắm không tiền mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Zalopay chính thức “triển lãm” và giới thiệu tất cả phiên bản của mã Zalopay QR Đa Năng tới cộng đồng. Tất cả các hoạt động mua sắm và giải trí tại sự kiện đều sẽ áp dụng hình thức thanh toán bằng mã QR, bao gồm Zalopay QR Đa Năng cùng hai phiên bản mới nhất là Zalopay QR Đa Năng quốc tế và Zalopay Box.

Hơn 7.000 khách tham quan và mua sắm trong ngày đầu tiên của sự kiện Ảnh: CTV



Chính thức gia nhập thị trường từ tháng 7.2023, Zalopay QR Đa Năng đã nhanh chóng trở thành phương thức thanh toán yêu thích tại các cơ sở kinh doanh trên toàn quốc, từ các chuỗi thương hiệu lớn cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm 2024, tổng giá trị giao dịch qua Zalopay QR Đa Năng ghi nhận mức tăng 15 lần so với năm 2023.

Tại Zalopay YEF24, Zalopay đã chính thức giới thiệu Zalopay QR Đa Năng phiên bản quốc tế, hợp tác cùng UnionPay - tổ chức cung cấp các dịch vụ thanh toán di động và trực tuyến hàng đầu thế giới, với phạm vi chấp nhận toàn cầu trải rộng trên 183 quốc gia và khu vực.

Thông qua hợp tác này, khách du lịch đến Việt Nam có thể dễ dàng thanh toán mà không cần quy đổi tiền mặt, bởi Zalopay QR Đa Năng bản quốc tế không chỉ chấp nhận thanh toán từ mọi ứng dụng ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam mà còn cả các phương thức thanh toán trong hệ sinh thái của UnionPay. Cụ thể, du khách quốc tế có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng UnionPay hoặc hơn 15 ứng dụng thanh toán và ngân hàng có sử dụng thanh toán bằng thẻ UnionPay đến từ 6 thị trường: Hàn Quốc (Naver Pay, BC Paybooc), Trung Quốc (Bank of China, China Merchants Bank, Postal Savings Bank of China...), Hồng Kông (BOC, LiVi Bank, Omycard, Octopus), Singapore (DBS Paylah, Nestia), Thái Lan (KPlus) và Lào (BCEL One), mang đến trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi.

Mọi thanh toán tại sự kiện đều được thông qua mã QR với nhiều chương trình ưu đãi giảm giá

Ảnh: CTV



Bà Lê Lan Chi, Tổng giám đốc Zalopay nhấn mạnh: “Zalopay QR Đa Năng quốc tế là bước tiến chiến lược của chúng tôi trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng trong nước mà còn tự tin mở rộng tệp khách hàng quốc tế. Với giải pháp này, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ có thể vận hành dễ dàng, chỉ cần mã QR duy nhất để phục vụ mọi nhu cầu thanh toán của khách hàng trong và ngoài nước. Đây là cách chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, gia tăng doanh thu, và khẳng định cam kết xây dựng một nền kinh tế số hiện đại, nơi giao dịch trở nên đơn giản, an toàn và thuận tiện hơn bao giờ hết”.

Tại sự kiện, người dùng cũng có thể trải nghiệm Zalopay Box. Sau khi quét và thanh toán qua mã Zalopay QR Đa Năng hiển thị trên máy, hệ thống sẽ thông báo giao dịch thành công tức thời, nhờ đó mang lại sự minh bạch cho cả người bán lẫn người mua. Sản phẩm này mang lại hiệu quả trong giờ cao điểm: người bán không cần kiểm tra từng giao dịch chuyển tiền, còn người mua nhận được xác nhận ngay lập tức và hoàn toàn yên tâm rời cửa hàng.