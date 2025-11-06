Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Vietcombank triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu lừa đảo

Thanh Xuân
Thanh Xuân
06/11/2025 14:59 GMT+7

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cảnh báo khách hàng những chiêu trò lừa đảo của tội phạm vào cuối năm. Đồng thời, Vietcombank vừa triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (tính năng VCB Alert) cho các giao dịch chuyển tiền trong Vietcombank trên VCB Digibank và tại quầy.

Tính năng cảnh báo sẽ áp dụng cho các giao dịch chuyển tiền online trên VCB Digibank (bao gồm cả chuyển tiền trong Vietcombank và chuyển tiền liên ngân hàng Napas24/7) và chuyển tiền tại quầy (chuyển tiền trong Vietcombank). Cụ thể, khi khách hàng thực hiện các giao dịch chuyển tiền online, hệ thống sẽ tự động đưa ra cảnh báo nếu tài khoản của người nhận tiền có các dấu hiệu như thông tin người nhận không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tài khoản người nhận thuộc danh sách cảnh báo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; tài khoản người nhận thuộc danh sách nghi ngờ rủi ro… Trường hợp giao dịch tại quầy, nhân viên Vietcombank sẽ chủ động thông báo cho khách hàng khi tài khoản người nhận tiền có các dấu hiệu nghi ngờ tương tự. Dựa trên thông tin cảnh báo, khách hàng có thể chủ động đưa ra quyết định có tiếp tục thực hiện giao dịch hay không.

Vietcombank triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu lừa đảo- Ảnh 1.

Vietcombank tăng cường biện pháp chống lừa đảo

ẢNH: NGỌC THẠCH

Trước đó, Vietcombank đã triển khai tính năng cảnh báo tài khoản nhận tiền có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo (VCB Alert) cho các giao dịch chuyển tiền nhanh Napas24/7 trên VCB Digibank. Tính đến nay, hệ thống đã thực hiện hàng trăm nghìn lượt cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền. Đây là biện pháp của Vietcombank và cơ quan chức năng trong việc tăng cường bảo vệ khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hình thức lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi phức tạp, để đảm bảo an toàn, Vietcombank vẫn khuyến cáo khách hàng hãy luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin bảo mật dịch vụ, thường xuyên theo dõi các thông tin cảnh báo rủi ro và hướng dẫn giao dịch an toàn của ngân hàng và cơ quan chức năng.

Trong thời gian gần đây, Vietcombank tiếp tục nhận được phản ánh về việc kẻ gian gửi tin nhắn SMS giả mạo Vietcombank với nội dung thông báo điểm thưởng tích lũy sắp hết hạn và hướng dẫn khách hàng truy cập vào một đường dẫn để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền. Nếu bấm vào các đường link trong tin nhắn, khách hàng được điều hướng đến trang website giả mạo Vietcombank và được yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn để đổi quà, nhận hoàn tiền từ điểm tích lũy. Nếu khách hàng nhập các thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP, kẻ gian có thể lấy cắp thông tin để chi tiêu hoặc liên kết thẻ của khách hàng với thiết bị di động của đối tượng gian lận, từ đó chiếm đoạt tiền trong thẻ. Đây là thủ đoạn lừa đảo, giả mạo tin nhắn thương hiệu đã được cơ quan chức năng và Vietcombank liên tục cảnh báo. Để đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng, Vietcombank khuyến cáo khách hàng không truy cập vào đường link lạ được gửi qua thư điện tử, tin nhắn hoặc mạng xã hội. Vietcombank không gửi thư điện tử, tin nhắn có chứa đường link tới khách hàng. Lưu ý đọc kỹ tin nhắn thông báo mã OTP để phát hiện dấu hiệu bất thường. Trong thông báo mã OTP luôn có thông tin về mục đích giao dịch thẻ và tên đơn vị phát sinh giao dịch thẻ.

Trong trường hợp khách hàng vô tình nhập thông tin thẻ vào website giả mạo, khách hàng cần thực hiện khóa thẻ khẩn cấp bằng cách liên hệ với hotline 1900545413 hoặc truy cập ứng dụng VCB Digibank.

Theo Vietcombank, cuối năm là dịp mà các khách hàng thường thực hiện nhiều giao dịch nên các đối tượng cũng sẽ tăng cường các kịch bản lừa đảo tinh vi khác nhau nhằm lợi dụng sự mất cảnh giác và sơ hở để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trái phép. Do vậy, khách hàng cần hết sức lưu ý và nâng cao cảnh giác tối đa để tránh bẫy lừa đảo của các đối tượng xấu. Vietcombank đã, đang và sẽ luôn đồng hành, bảo vệ an toàn tài sản và giao dịch của quý khách hàng.

Khám phá thêm chủ đề

Vietcombank lừa đảo cảnh báo khách hàng giao dịch
