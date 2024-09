Cảnh báo đánh cắp thông tin thẻ tín dụng khi mua hàng online

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin - Truyền thông), thời gian gần đây, nhiều người dân tại Mỹ trình báo họ bị kẻ gian đánh cắp thông tin thẻ tín dụng sau khi mua hàng online thông qua các nền tảng trực tuyến. Đây là phương thức lừa đảo chiếm đoạt thông tin vô cùng mới, nhắm tới tâm lý ham mua đồ giá rẻ của nhiều người.

Thận trọng bị đánh cắp thông tin thẻ tín dụng khi mua hàng online ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Cụ thể, các đối tượng tiếp cận nạn nhân thông qua những bài đăng mua bán sản phẩm, hàng hóa với mức giá vô cùng ưu đãi, đi kèm nhiều khuyến mãi và quà tặng. Người có nhu cầu mua sắm sẽ phải cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng để hoàn tất thủ tục thanh toán. Tuy nhiên, sau khi điền thông tin, phương thức thanh toán của nạn nhân sẽ bị từ chối.

Các đối tượng xấu tạo lập những website giả mạo sàn thương mại điện tử, đính kèm đường dẫn trong các bài đăng quảng bá sản phẩm. Điều đáng chú ý là trang web không nhận bất cứ phương pháp thanh toán nào khác ngoài thẻ ngân hàng, do đó nạn nhân bắt buộc phải cung cấp thông tin thẻ để mua sắm. Sau đó, các đối tượng sẽ gửi tin nhắn cho nạn nhân, nói rằng phương thức thanh toán không thành công do thẻ bị từ chối, khuyến cáo nạn nhân thử lại bằng cách sử dụng thẻ khác. Sau khi nhận được tin nhắn, nhiều nạn nhân sẽ có xu hướng sử dụng thẻ thuộc ngân hàng khác hoặc mượn của bạn bè, người thân. Hậu quả là những đối tượng xấu sẽ chiếm đoạt thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, nhanh chóng thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp trước khi bị phát hiện.

Trước diễn biến của thủ đoạn lừa đảo, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện mua sắm online. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không tham gia mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo. Cẩn trọng xác minh danh tính của người bán trước khi mua, tỉnh táo trước những quảng cáo sản phẩm với mức giá rẻ bất thường.

Ngoài ra, Cục An toàn thông tin cũng cho biết, gần đây ở Hà Nội đã xuất hiện hình thức lừa đảo thông qua 'tặng quà tri ân". Đó là việc bà C. (quận Tây Hồ, Hà Nội) thấy trên Facebook quảng cáo nội dung "YODY Thời Trang Mọi Nhà" tặng quà 20.10 cho khách hàng. Đối tượng hướng dẫn bà thực hiện một số nhiệm vụ để có cơ hội nhận tiền và các phần quà. Bà C. đã chuyển cho đối tượng khoảng 50 triệu đồng để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đối tượng lừa đảo tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để nhận được phần quà lớn hơn. Chiều 24.9, bà C. đến ngân hàng VPbank để chuyển thêm 40 triệu đồng. Sau khi được cán bộ Công an phường và nhân viên ngân hàng thuyết phục, phân tích về thủ đoạn lừa đảo, bà C. đã dừng chuyển tiền cho các đối tượng.