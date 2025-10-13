VietinBank - Vươn mình cùng đất nước

Từ ngân hàng bán lẻ hiện đại đến hoạt động kinh doanh vốn chuyên sâu, từ đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước đến kết nối dòng chảy thương mại toàn cầu, VietinBank kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, hiện đại và bền vững - góp phần cùng đất nước vươn xa trong kỷ nguyên số.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Phương Thành Tranconsin ẢNH: P.T





Đồng hành - Phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, VietinBank kiên định chiến lược dựa trên 4 trụ cột: Số hóa nội lực; Chuyển đổi xanh - Phát triển bền vững; Tiếp sức kinh tế tư nhân; Hội nhập quốc tế.

Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, API trên các nền tảng VietinBank eFAST, ERP, Merchant Platform, eContract, Smart POS…, đồng thời hợp tác fintech và đối tác thanh toán để mở rộng hệ sinh thái kết nối mở.

Với định hướng phát triển bền vững, VietinBank tiên phong cung cấp vốn xanh, tín dụng ưu đãi, tư vấn ESG, hỗ trợ doanh nghiệp phát thải ròng bằng 0; Đồng thời cung cấp dòng vốn linh hoạt từ lưu động, trung dài hạn đến M&A, phát hành trái phiếu được thiết kế riêng cho từng ngành nghề.

Trên trường quốc tế, VietinBank đóng vai trò cầu nối giao thương, cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng, thanh toán quốc tế, FX, phái sinh... đồng hành doanh nghiệp FDI, xuất nhập khẩu, đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Tính đến 30.6.2025, dư nợ tín dụng doanh nghiệp đạt 1,103 triệu tỉ đồng, tăng gần 1,6 lần so với cuối 2020; huy động vốn đạt 702.000 tỉ đồng, cũng tăng gần 1,6 lần so với cuối năm 2020.

Chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp của VietinBank tập trung 3 định hướng: Lấy khách hàng là trung tâm: Chuyển từ tư duy "bán sản phẩm" sang "giải pháp hóa nhu cầu"; Công nghệ dẫn dắt phát triển, đầu tư hệ sinh thái số; Đồng hành chiến lược dài hạn: Tư vấn đầu tư, tài chính, ESG, kết nối giao thương.

"Ngân hàng bán lẻ tốt nhất"

Trong bán lẻ, VietinBank liên tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh số hóa, nâng cao trải nghiệm khách hàng. CASA năm 2024 tăng 31%, dư nợ bán lẻ tăng trưởng hai chữ số qua các năm. Bám sát triết lý "Khách hàng là trung tâm", VietinBank đổi mới chiến lược sản phẩm, dịch vụ theo hướng "giải pháp cá nhân hóa". Từ học sinh, sinh viên, cán bộ, hộ kinh doanh cá thể… đều được đồng hành bởi các giải pháp phù hợp.

Ngân hàng ra mắt loạt sản phẩm hiện đại như nhận diện khách hàng bằng AI, giải ngân online, đăng ký vay trực tuyến, quản lý thẻ trên iPay, Shop365… Trong tương lai, VietinBank iPay Mobile sẽ được nâng cấp thành "trợ lý tài chính thông minh" ứng dụng AI, Blockchain, Cloud.

Với nhu cầu cá nhân hóa khách hàng bán lẻ ngày càng cao, VietinBank tập trung: Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với AI, Big Data; ứng dụng công nghệ trong hoạt động Marketing, xây dựng hệ sinh thái số toàn diện; tăng năng lực quản trị rủi ro bằng công nghệ.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Trong hoạt động kinh doanh vốn, VietinBank khẳng định vị thế tiên phong khi cung cấp đầy đủ các sản phẩm phái sinh hiện đại như IRS, CCS giúp khách hàng quản trị rủi ro hiệu quả, khẳng định năng lực thị trường. Đối với phái sinh hàng hóa, VietinBank cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro biến động giá cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực: nông sản, nhiên liệu, năng lượng, kim loại...

Trong 5 năm gần đây, VietinBank đã huy động khoảng 75.000 tỉ đồng trái phiếu, riêng nửa đầu năm 2025 đạt 16.350 tỉ đồng qua 9 đợt phát hành. VietinBank đang thực hiện số hóa quy trình phát hành, tích hợp sâu với nền tảng số, tối ưu trải nghiệm nhà đầu tư. Để mở rộng hợp tác với các định chế trong và ngoài nước, VietinBank ký kết các thỏa thuận chiến lược với các ngân hàng lớn, có uy tín trên thị trường quốc tế.

Bước vào giai đoạn mới, VietinBank kiên định chiến lược DX (Chuyển đổi số) - CX (Trải nghiệm khách hàng) - EX (Trải nghiệm nhân viên), kết nối sức mạnh Con người - Dữ liệu - Trí tuệ nhân tạo. Ngân hàng chú trọng thu hút nhân tài số, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, tăng cường quản trị rủi ro, bảo mật, đồng thời triển khai các dự án quản trị trải nghiệm nhằm nâng cao sự hài lòng, gắn kết bền chặt với khách hàng.

Đến nay, VietinBank đón nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: 14 năm liên tiếp Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Forbes); 7 lần liên tiếp trong Top 300 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance); 8 lần liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu quốc gia; 5 năm liên tiếp Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker); 9 năm liên tiếp Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Global Banking & Finance Review); Ngân hàng và Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2024 (IFM); Giải thưởng Sao Khuê 2025 với 5 sản phẩm số tiêu biểu, đặc biệt VietinBank iPay Mobile lần thứ 8 liên tiếp Top 10 Sao Khuê.

Năm 2025, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế tiếp tục ghi nhận VietinBank với mức BB+ (Fitch Ratings) và Ba2 ổn định (Moody's), khẳng định nền tảng tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng dài hạn.



