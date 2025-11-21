Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 21.11.2025: Vàng miếng cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng

An Yến
An Yến
21/11/2025 08:42 GMT+7

Giá vàng đi lùi trên thị trường thế giới khi nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc hạ lãi suất của Mỹ.

Sáng 21.11, giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới đi lùi. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 148,3 triệu đồng/lượng, bán ra 150,3 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tương tự, Ngân hàng ACB niêm yết giá mua vàng miếng hiệu SJC và ACB cùng mức 148,8 triệu đồng và bán ra 150,3 triệu đồng. 

Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được mua vào 145,9 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục mua vào 146,2 triệu đồng, bán ra 149,2 triệu đồng... Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường khi mua vào 147,8 triệu đồng và bán ra 150,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 21.11.2025: Vàng miếng cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng- Ảnh 1.

Giá vàng sáng 21.11 trong nước đứng yên nhưng đang cao hơn thế giới gần 21 triệu đồng/lượng

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm xuống 4.067 USD/ouce, thấp hơn hôm qua 38 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 20,9 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu này cao hơn 19 triệu đồng.

Hôm qua, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 9 - vốn đã bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa - cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng thêm 119.000 việc làm, cao hơn gấp đôi so với mức dự báo tăng 50.000 việc làm. Dữ liệu này về cơ bản xác nhận những gì mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thảo luận vào tháng 10, đó là một thị trường việc làm chậm lại nhưng ổn định. Mới đây, Bloomberg thông tin Thống đốc Fed - Michael Barr đã bày tỏ lo ngại về lạm phát. Ông Michael Barr nhấn mạnh rằng, Ngân hàng Trung ương Mỹ cần thận trọng khi xem xét các đợt cắt giảm lãi suất bổ sung vì lạm phát vẫn ở quanh mức 3% trong khi mục tiêu của Fed là 2%. Những bất đồng trong nội bộ Fed về việc có nên tiếp tục giảm lãi suất hay không đã diễn ra từ cuộc họp tháng 10. Với nhiều phát biểu mới nhất từ các quan chức Fed thì việc hạ lãi suất vào tháng 12 của Fed dường như ngày càng khó xảy ra. Điều này cũng gây áp lực cho giá vàng nếu lãi suất duy trì ở mức cao.

