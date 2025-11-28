Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 28.11.2025: Tăng mạnh lên gần mức cao kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/11/2025 08:47 GMT+7

Giá vàng trong nước tăng lên gần mức cao kỷ lục đạt được trong năm (ở mức 154,8 triệu đồng/lượng). Kim loại quý trên thị trường thế giới tăng trong bối cảnh thị trường Mỹ đang nghỉ lễ Tạ ơn.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng miếng 600.000 đồng, lên 152,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng vàng miếng mua vào thêm 300.000 đồng, lên 151,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 153,4 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng… Hiện giá vàng miếng SJC tiến gần đến mức cao kỷ lục và chỉ còn thấp hơn với khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng 300.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 149,7 triệu đồng, bán ra 152,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay 28.11.2025: Tăng mạnh lên gần mức cao kỷ lục- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần mức kỷ lục

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 30 USD/ounce, lên 4.187 USD. Vàng tăng giá khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn, điều này dẫn đến thanh khoản suy yếu và giá có những biến động bất thường. Vàng đã gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới khi thị trường bắt đầu kỳ vọng vào việc hạ lãi suất vào tháng tới. Kỳ vọng đã giảm bớt sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu rằng, việc hạ lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Lập trường trung lập này đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lãi suất, tạo ra những trở ngại cho vàng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, kỳ vọng của thị trường đã thay đổi một lần nữa, và việc cắt giảm lãi suất lại được đưa ra bàn thảo. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Kết quả là, giá vàng không chỉ giữ được mức hỗ trợ trên 4.000 đô la một ounce mà còn đang kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng quanh mức 4.160 đô la một ounce.

Theo Sameer Samana, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu toàn cầu và tài sản thực tại Viện đầu tư Wells Fargo, lãi suất giảm, mức độ bất ổn cao, đồng đô la suy yếu và sự thoái lui của tiền điện tử đều góp phần tạo nên một bối cảnh rất mạnh mẽ cho giai đoạn tăng giá tiếp theo của vàng.

Tin liên quan

Người dân, doanh nghiệp vẫn ùn ùn gửi tiền vào ngân hàng

Người dân, doanh nghiệp vẫn ùn ùn gửi tiền vào ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tại các ngân hàng tiếp tục tăng trong tháng 9, đặc biệt lượng tiền gửi của khối tổ chức kinh tế tăng khá mạnh.

Giá vàng hôm nay 27.11.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng Vàng miếng vàng nhẫn Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận