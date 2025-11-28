Giá vàng hôm nay 28.11.2025: Tăng mạnh lên gần mức cao kỷ lục

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng miếng 600.000 đồng, lên 152,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng vàng miếng mua vào thêm 300.000 đồng, lên 151,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 153,4 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng… Hiện giá vàng miếng SJC tiến gần đến mức cao kỷ lục và chỉ còn thấp hơn với khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng 300.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 149,7 triệu đồng, bán ra 152,3 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần mức kỷ lục ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 30 USD/ounce, lên 4.187 USD. Vàng tăng giá khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn, điều này dẫn đến thanh khoản suy yếu và giá có những biến động bất thường. Vàng đã gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới khi thị trường bắt đầu kỳ vọng vào việc hạ lãi suất vào tháng tới. Kỳ vọng đã giảm bớt sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu rằng, việc hạ lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Lập trường trung lập này đã hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lãi suất, tạo ra những trở ngại cho vàng. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, kỳ vọng của thị trường đã thay đổi một lần nữa, và việc cắt giảm lãi suất lại được đưa ra bàn thảo. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán hơn 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Kết quả là, giá vàng không chỉ giữ được mức hỗ trợ trên 4.000 đô la một ounce mà còn đang kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng quanh mức 4.160 đô la một ounce.

Theo Sameer Samana, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu toàn cầu và tài sản thực tại Viện đầu tư Wells Fargo, lãi suất giảm, mức độ bất ổn cao, đồng đô la suy yếu và sự thoái lui của tiền điện tử đều góp phần tạo nên một bối cảnh rất mạnh mẽ cho giai đoạn tăng giá tiếp theo của vàng.