Giá vàng hôm nay 27.11.2025: Đứng yên nhưng người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Sáng 27.11, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên, mua vào 151,4 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng được Công ty SJC mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 149,4 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 150 triệu đồng và bán ra 153 triệu đồng... Chênh lệch mua bán vàng nhẫn cũng neo ở mức cao hơn vàng miếng với 3 triệu đồng một lượng. Điều này khiến người mua vào lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng bất chấp giá vàng không thay đổi.

Giá vàng sáng 27.11 trong nước đứng yên trên 153 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới tăng thêm 12 USD, đạt 4.150 USD/ounce. Kim loại quý đi lên khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong tháng 12. Các kỳ vọng hạ lãi suất, cũng như tin đồn rằng Fed có thể sớm đề cử một chủ tịch mới và ứng viên hàng đầu là Kevin Hassett từ Ủy ban Cố vấn kinh tế của Tổng thống Donald Trump đang hỗ tợ giá vàng. Ông Kevin Hassett Hassett, giống như Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nói rằng lãi suất nên thấp hơn so với mức hiện tại. Bên cạnh đó, dữ liệu vừa công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ cũng suy yếu trong tháng 11 khi các hộ gia đình ngày càng lo ngại về việc làm và triển vọng tài chính của họ. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư dự báo xác suất 83% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, cao hơn nhiều so với mức dự báo xác suất chỉ hơn 40% cách đây 1 tuần.

Nhu cầu mua vàng trên thế giới vẫn khá cao, đặc biệt từ Trung Quốc. Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), nước này đã mua vàng trong 12 tháng liên tiếp, với 2.304 tấn vàng thỏi tính tới cuối tháng 10, chiếm 8% tổng dự trữ ngoại hối của nước này. Trung Quốc trở thành quốc gia có dự trữ vàng lớn thứ sáu thế giới. Tuy nhiên, ông Bruce Ikemizu, Giám đốc Hiệp hội thị trường vàng bán buôn Nhật Bản (JBMA), cho rằng dữ liệu chính thức không phản ánh đúng quy mô thực sự về lượng vàng nắm giữ của Trung Quốc. Phát biểu trên báo El Pais (Tây Ban Nha), ông cho rằng tổng dự trữ ngoại hối của PBoC cao hơn gấp đôi so với con số được báo cáo và đạt khoảng 5.000 tấn. Nếu đúng như vậy, Trung Quốc sẽ vươn lên vị trí thứ hai và tiến gần hơn đến con số 8.133 tấn của Mỹ...