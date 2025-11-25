Vingroup cho thép Pomina vay vốn với lãi suất 0%

Vingroup ngày 25.11 công bố, thông qua Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Vingroup sẽ cung cấp cho Công ty thép Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0% ẢNH: VIC

Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes, VinSpeed… nhằm góp phần đảm bảo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn của Vingroup tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Với sự hỗ trợ tài chính và đầu ra từ Vingroup, cộng hưởng cùng nền tảng công nghệ sản xuất thép từ Pomina, chúng tôi kỳ vọng doanh nghiệp có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước".

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Trong đó, ông Đỗ Tiến Sĩ - người có nhiều kinh nghiệm trong ngành luyện kim và am hiểu hoạt động của Pomina sẽ trở lại điều hành công ty, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Bằng việc hợp tác và hỗ trợ toàn diện với Pomina, Vingroup đã khẳng định chủ trương nhất quán trong việc chủ động hợp tác với các doanh nghiệp Việt để nâng đỡ nhau cùng phát triển, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhận vị trí Tổng giám đốc Công ty Sản xuất và Kinh doanh VinMetal ẢNH: VIC

Tại VinMetal, vị trí Tổng giám đốc được chuyển giao lại cho ông Phạm Nhật Quân Anh nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup. Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị VinFast, trước đó, ông đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast, bao gồm: Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách hậu mãi toàn cầu; Giám đốc Khối kế hoạch, điều phối và Kiểm soát chất lượng... Trong các cương vị này, ông Quân Anh đều đã có đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển mạnh mẽ của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.