Công ty con Vingroup báo lãi kỷ lục gấp 58 lần

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã chứng khoán VEF) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2025 với lãi sau thuế 167,7 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết lợi nhuận tăng cao chủ yếu từ tăng doanh thu tài chính. Tổng cộng sau 9 tháng đầu năm 2025, công ty có lãi sau thuế hơn 15.418 tỉ đồng, gấp 58 lần cùng kỳ năm trước. Đây là công ty con của Vingroup khi tập đoàn này đang nắm giữ 83,32% vốn.

Công ty con Tập đoàn Vingroup báo lãi kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Với mức lãi kỷ lục này, công ty cũng liên tục chia cổ tức khủng. Hôm nay 22.10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để lập danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt tới 330%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 33.000 đồng. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận lũy kế hơn 10.350 tỉ đồng tại ngày 30.6.2025. Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEF dự chi gần 5.500 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp này cũng mới chi hơn 7.200 tỉ đồng để trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng năm 2025 với tỷ lệ 435%, tương ứng cứ một cổ phiếu sẽ nhận được 43.500 đồng. Trong đó gồm tỷ lệ trả cổ tức 135% của năm 2024 và tạm ứng cổ tức 300% từ lợi nhuận sau thuế của quý 1/2025. Công ty đã chia cổ tức tổng cộng 7.247 tỉ đồng. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup ước tính nhận được 6.038 tỉ đồng, kế đến cổ đông lớn là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở hữu 10% cổ phần có thể nhận 725 tỉ đồng.

Cuối tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới. Đây là địa điểm tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc". Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các sự kiện toàn cầu, trung tâm hội nghị quốc tế, lễ hội nghệ thuật và giao lưu văn hóa. Công trình đã xác lập vị thế top 10 tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.