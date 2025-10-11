Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng vợ Phạm Thu Hương lên kỷ lục

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng kịch trần trong phiên 10.10 lên 192.000 đồng và VHM của Vinhomes cũng tăng trần lên 123.000 đồng. Cả hai cổ phiếu này đã lên giá kỷ lục từ trước đến nay, qua đó đưa tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup và vợ là bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup cùng đạt mức cao mới.

Bà Phạm Thu Hương cùng chồng - tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại lễ trao giải thưởng VinFuture 2023 ẢNH: THANH LÂM

Theo cập nhật từ Forbes đến sáng nay (11.10), tỉ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản 18,1 tỉ USD, tăng 1 tỉ USD so với ngày trước đó và xếp thứ 131 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một người Việt chạm đến mức tài sản này. Nếu so với đầu tháng 3 theo danh sách tỉ phú USD thế giới mà Forbes công bố, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng hiện đã tăng gần 3 lần, tương ứng tăng khoảng 11,6 tỉ USD. Bên cạnh đó, tài sản vợ ông Vượng, bà Phạm Thu Hương cũng tăng vọt. Với việc sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tài sản bà Hương hiện có giá trị hơn 32.755 tỉ đồng, tương đương hơn 1,24 tỉ USD. Tính từ đầu năm đến nay, tài sản của bà đã tăng hơn 25.000 tỉ đồng. Như vậy, vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng là nữ tỉ phú USD thứ hai tại Việt Nam, sau bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT của hãng hàng không Vietjet.

Theo ước tính của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu tài sản trị giá 3,5 tỉ USD và xếp vị trí 1.148 trong danh sách các tỉ phú thế giới. So với đầu năm nay, nữ tỉ phú đã bỏ túi thêm 1 tỉ USD. Tương tự, tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long cũng đạt mức 3 tỉ USD - cao nhất từ trước đến nay.

Riêng Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh có tài sản đạt 2,6 tỉ USD và tỉ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan cũng có tài sản đạt 1,2 tỉ USD như mức cao trong tháng 8.