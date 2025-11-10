Vingroup lên chiến lược lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Để hiện thực hóa trụ cột này, Vingroup góp vốn thành lập 3 công ty riêng biệt, đảm nhận các nhiệm vụ chiến lược trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật. Cụ thể, Công ty CP Phát triển tài năng văn hóa nghệ thuật VN V-Culture Talents tập trung vào giáo dục văn hóa nghệ thuật, với nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng trẻ trong các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và văn hóa dân tộc (như chèo, quan họ, ví dặm, cải lương, đờn ca tài tử…). V-Culture Talents sẽ không chỉ là nơi phát hiện, ươm mầm những tài năng tương lai, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ có cơ hội phát triển, làm nghề trong môi trường chuyên nghiệp, được cống hiến và sống bằng nghề.

Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, nhiếp ảnh, ghi âm và xuất bản âm nhạc. V-Film cũng đẩy mạnh đào tạo các chuyên gia trong ngành điện ảnh - từ đạo diễn, biên kịch đến diễn viên, tạo ra không gian chung để thúc đẩy ngành công nghiệp phim VN, góp phần đưa các câu chuyện của VN lan tỏa với cộng đồng quốc tế.

Vingroup góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa nghệ thuật cổ truyền dân tộc thông qua các show thực cảnh sống động tại các khu du lịch Vinpearl ẢNH: V.G

Công ty CP Tổ chức Sự kiện V-Spirit có vai trò tổ chức, xúc tiến và quản lý các sự kiện văn hóa nghệ thuật, triển lãm, hội nghị, hội thảo. V-Spirit hướng tới trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức các sự kiện chuyên nghiệp trong nước, từng bước tạo dấu ấn trên toàn cầu nhằm góp phần đưa các sản phẩm nghệ thuật và tài năng VN vươn tầm quốc tế, nâng cao vị thế văn hóa Việt.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, thước đo sự phát triển của xã hội mà còn là động lực để kiến tạo tương lai bền vững. Việc xây dựng trụ cột Văn hóa là mong muốn của Vingroup nhằm thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, với lịch sử tinh hoa của dân tộc. Tập đoàn đặt mục tiêu tạo dựng một không gian văn hóa - nghệ thuật nhận được sự tôn trọng của người dân và bạn bè quốc tế. Ở đây, tinh thần cống hiến sẽ được tôn vinh, các sản phẩm sáng tạo sẽ được thúc đẩy, và người làm nghệ thuật được ghi nhận xứng đáng với nỗ lực của bản thân".