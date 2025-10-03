Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại '2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat'

Ngày 3.10, Ban tổ chức 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat công bố thông tin chính thức về sự kiện. Chương trình sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 7 - 9.11 tại quảng trường Lâm Viên, P.Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), với hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Đại diện Công ty TNHH Da Hae International (DHI GROUP), đơn vị tổ chức, cho biết 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà còn là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thương mại và quảng bá hình ảnh văn hóa giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Các đối tác đến từ Hàn Quốc chủ trì buổi họp báo về "2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat" ẢNH: LÂM VIÊN

Điểm nhấn của 2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat là loạt chương trình trải nghiệm dành cho giới trẻ, khách du lịch và người dân địa phương. Các hoạt động gồm: giao lưu Flashmob sôi động kéo dài suốt 3 ngày; biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt - Hàn; trình diễn thời trang Hanbok và áo dài; cuộc thi ẩm thực truyền thống Hàn - Việt, đồng thời quảng bá ẩm thực, nghệ thuật Việt Nam.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, sự kiện cũng mở ra cơ hội kết nối kinh tế - văn hóa. Đây là dịp để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, tiếp cận thị trường Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong nước.

"2025 K-Vietnam Pop-up Festa in Dalat" là cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam kết nối kinh tế - văn hóa ẢNH: LÂM VIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, địa phương đón khoảng 600.000 lượt khách quốc tế, trong đó du khách Hàn Quốc chiếm hơn 60%. Con số này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của du khách xứ kim chi với Đà Lạt, thành phố hoa và du lịch nghỉ dưỡng.

Với sức hút từ K-pop, ban tổ chức kỳ vọng sự kiện lần này sẽ thu hút khoảng 45.000 khán giả, góp phần đưa Đà Lạt trở thành điểm hẹn văn hóa quốc tế, đồng thời khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của K-pop trong đời sống giới trẻ Việt Nam.