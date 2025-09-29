Kết nghĩa Hội trà Tùng Lĩnh Nam Đầu: Đưa văn hóa trà Việt đến bạn bè quốc tế

“Chén trà là đầu câu chuyện” và câu chuyện tối 29.9 tại Nam Đầu (Đài Loan) đã mở đầu bằng những chén trà Việt - Đài Loan trong lễ kết nghĩa ấm áp ý nghĩa giữa hai Hội trà Vô Ngã Việt Nam - Đài Loan. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 người yêu trà Đài Loan và Việt Nam.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, Hội Trưởng Hội trà Vô Ngã Việt Nam (phải) và bà Lý Quế Hương, Hội trưởng Hội trà Vô Ngã Tùng Lĩnh Nam Đầu (Đài Loan) tại lễ kết nghĩa của hai hội trà ẢNH: C.D

Câu chuyện không chỉ gói gọn trong chén trà, văn hóa uống trà mà còn là sự kết nghĩa, giao lưu trao đổi văn hóa giữa những người yêu trà với nhau. Phía VN có Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm, Hội trưởng Hội trà Vô Ngã Việt Nam (thuộc Trung tâm nghiên cứu và phát triển trà Đông Nam Á); bà Lý Quế Hương, Hội trưởng Hội trà Vô Ngã Tùng Lĩnh Nam Đầu (Đài Loan); ông Lý Thắng Trị, Chủ tịch tập đoàn TenRen’s và Lục Vũ cùng với sự tham gia của đông đảo người yêu trà tại Đài Loan và Việt Nam.

Trà sư Thanh Tâm hy vọng cả hai hội trà sẽ trở thành những người bạn đồng hành ẢNH: KIM NHUNG

Bà Lý Quế Hương, Hội trưởng Hội trà Vô Ngã Tùng Lĩnh Nam Đầu (Đài Loan) cho biết: "Sự đam mê và tâm huyết sâu sắc của Hội trưởng Ngô đối với trà đã thực sự chạm đến trái tim tôi, khiến tình hữu nghị này có thể nở hoa rực rỡ”.

Bà Phương nhận định người yêu trà kết giao qua trà, nhờ trà mà tâm hồn đồng điệu trà không biên giới, không phân biệt bạn và tôi chỉ có thể đồng lòng hợp sức mới có thể cùng nhau lan tỏa văn hóa trà.

Hội trưởng Hội trà Vô Ngã Việt Nam Ngô Thị Thanh Tâm cùng hội trưởng các hội trà tại Đài Loan thưởng thức trà Việt ẢNH: C.D

“Việc kết nghĩa giao lưu sẽ giúp cho cả hai bên hiểu biết hơn về trà của nhau. Tôi mong muốn chúng ta cùng quảng bá trà ngon Việt Nam đến Đài Loan và ngược lại quảng bá trà ngon Đài Loan đến Việt Nam và thậm chí là nhiều nước khác. Thông qua việc kết nghĩa này, mọi người sẽ có cơ hội tìm hiểu văn hóa và trà của nhau. Ngoài ra sau đó chúng ta có quan hệ hữu nghị nên sẽ có thể cùng nhau quảng bá văn hóa trà”, bà Phương nhấn mạnh thêm ý nghĩa của buổi ký kết.

“Thỉnh thoảng, chúng tôi đến Việt Nam và có cơ hội tìm hiểu thêm về trà ngon của Việt Nam, cũng như văn hóa và thói quen uống trà của nước bạn. Sau đó, chúng tôi có thể mang trà về và quảng bá cho những người yêu trà ở Nam Đầu, hay Đài Loan để mọi người hiểu rõ hơn rằng trà Việt Nam đặc biệt thế nào và không chỉ dùng để pha chế đồ uống”, bà Phương chia sẻ thêm những trải nghiệm của bản thân về trà Việt khi đã nhiều lần từng đặt chân đến đây.

Bà Ngô Thị Thanh Tâm, Hội trưởng Hội trà Vô Ngã Việt Nam xúc động cho biết trong không gian ấm cúng, trang trọng và đầy chân tình này, mọi người cùng nhau chứng kiến một sự kiện vô cùng ý nghĩa lễ kết nghĩa giữa Hội trà Vô Ngã Tùng Lĩnh Nam Đầu và Hội trà Vô Ngã Việt Nam. Trà sư Thanh Tâm là người có hơn 30 năm cuộc đời gắn bó với trà cũng như mang văn hóa trà phát triển đến nhiều nơi.

“Đối với người Việt, kết nghĩa là một từ rất thiêng liêng, có sức nặng của tình anh em, bè bạn, của sự gắn bó keo sơn. Hôm nay, chúng ta chính thức trở thành những người bạn tâm giao, cùng sẻ chia một tình yêu, một đam mê trà, với tinh thần "vô ngã".

Nói thêm trong buổi ký kết, trà sư Thanh Tâm biểu lộ: "Tình cảm này không chỉ vượt qua giới hạn địa lý, mà còn là sợi dây vô hình kết nối hai nền văn hóa. Từ giờ phút này, cả hai hội trà sẽ trở thành những người bạn đồng hành, cùng nhau nâng đỡ để mỗi hội ngày một vững mạnh hơn. Không chỉ cùng nhau lan tỏa nghệ thuật và văn hóa trà, chúng ta còn cùng nhau vun đắp tình cảm chân thành, một nhịp cầu bền chặt".

Sau lễ kết nghĩa của hai hội trà Vô Ngã, sắp tới sẽ có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trà, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật và giới thiệu tinh hoa trà của Việt Nam và Đài Loan.

Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm tin rằng, với sự hỗ trợ, kinh nghiệm quý báu của Hội trà Vô Ngã Tùng Lĩnh Nam Đầu, Hội trà Vô Ngã Việt Nam sẽ có đủ niềm tin và tiềm lực để đăng cai Hội trà Vô Ngã Quốc tế vào năm 2028.

Tại sự kiện, nhiều người yêu trà Việt Nam đã sang Đài Loan dự và quảng bá văn hóa trà Việt như trà nhân Phan Thị Mai Hương - Nguyễn Hồng Vy Đan (mẹ và con gái), nghệ sĩ Võ Lê Vy, Tuấn Hùng, chuyên viên Thanh Hưng…

Khi sang Đài Loan, trà nhân Mai Hương - Phó Chủ tịch Hội trà Vô Ngã Việt Nam cho biết đã tâm huyết chọn loại trà đặc trưng của Việt Nam: trà sen, phẩm trà cao cấp của Việt Nam; trà Mã Dọ (ngựa dừng chân) quý để pha trà mời khách. Hai phẩm trà shan tuyết cổ thụ, lục trà sen hồng cũng được bà Mai Hương trao tặng cho những người yêu trà tại đây. Trà nhân Vy Đan thì pha Bạch trà ướp sen - là sự kết hợp tuyệt vời: shan tuyết cổ thụ tạo nên bạch trà sau đó đem ướp với nhụy hoa sen để tạo vị thanh ngọt của bạch trà và hương thơm của hoa sen.

Người yêu trà tại Đài Loan hào hứng thưởng thức trà Việt từ trà nhân Mai Phương ẢNH: KIM NHUNG

"Khi mình có cơ hội đến với nơi nào mình đều muốn lan tỏa trà Việt đến với bạn bè quốc tế. Là trà nhân, mình cũng cảm thấy có trách nhiệm lan tỏa những thức trà đặc biệt của Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến với nhiều người hơn", trà nhân Mai Hương chia sẻ.

Trà Mã Dọ ở vùng Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) là loại trà khá đặc biệt của người dân nơi đây khi màu nước pha ra đẹp như hồng trà nhưng uống vào có vị chát nên không gọi là hồng trà. Mùi thơm đặc biệt của nó lại khiến nhiều người tưởng là ô long nhưng nó chỉ đơn giản là một loại trà xanh. “Một nét độc đáo mà trà Mã Dọ mang đến”, trà nhân Mai Hương cho biết.

Còn trà sư nổi tiếng Lưu Quý Dương (Đài Loan) khen chén trà của trà nhân Vy Đan pha tốt, dậy hương nhưng để khai thác hương trà tốt hơn, ông chỉ thêm cách pha và đợi nước đủ thời điểm chín muồi để bung cả hương trà.

Khi trà Việt được rót hết chén này đến chén khác, trà thấm nhẹ đầu lưỡi những yêu trà thì đó là minh chứng cho thấy hương trà Việt thuần khiết, đủ sức lan tỏa tinh thần “Vô Ngã” không ranh giới và là sự kết nối của trà, lan tỏa văn hóa trà độc đáo, thuần khiết.