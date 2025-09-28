Cơ thủ Đài Loan nhận 1,8 tỉ đồng khi vô địch thế giới trên đất Việt Nam

Khó cản cơ thủ Đài Loan

Với đẳng cấp vượt trội, Ko Ping Chung nhập cuộc áp đảo để nhanh chóng kết thúc set đầu tiên với tỷ số 4-0. Sang set 2, cơ thủ Đài Loan tiếp tục duy trì sự hưng phấn, tự tin để nâng tỷ số lên 2-0 khi thắng 4-2.

Kazakis níu kéo hy vọng lật ngược thế cờ khi thắng set 3 với tỷ số 4-1. Nhưng đó là tất cả những gì cơ thủ Hy Lạp làm được. Ở set 4, Ko Ping Chung trở lại mạnh mẽ, vượt qua những thời điểm gặp bất lợi để thắng 4-3, qua đó thắng chung cuộc 3-1 và giành chức vô địch một cách xứng đáng.

Chức vô địch thế giới 10 bi nam 2025 giúp Ko Ping Chung giành 70.000 USD tiền thưởng (tương đương 1,8 tỉ đồng). Không dừng lại ở đó, Ko Ping Chung còn trở thành cơ thủ thứ 2 trong lịch sử giành 2 chức vô địch thế giới 10 bi (2019 và 2025) cùng với Eklent Kaci (2021 và 2023).

Kazakis nhận 40.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng) với ngôi á quân. Hai tay cơ dừng bước ở bán kết Shane Van Boening (Mỹ) và Carlo Biado (Philippines) mỗi người nhận 17.500 USD (khoảng 450 triệu đồng) với vị trí đồng hạng ba.

Ko Ping Chung vô địch là điều đã được dự đoán trước ẢNH: BTC

Những con số ấn tượng

Ngày 25.9, ở vòng Last 32 của giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 trực tiếp trên hệ thống kênh Box Billiards, cuộc chạm trán giữa Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao) và Joshua Filler đã đi vào lịch sử, khi trở thành trận đấu billiards đầu tiên trên thế giới vượt mốc 200.000 lượt xem trực tiếp cùng một thời điểm trên mọi nền tảng.

Đến ngày 26.9, kỷ lục này nhanh chóng bị phá khi trận đấu giữa Hoàng Sao và Aloysius Yapp tiếp tục tạo nên kỳ tích mới khi thu hút hơn 400.000 khán giả cùng theo dõi trực tiếp trên mọi nền tảng. Những con số này chứng minh sự quan tâm của khán giả tại Việt Nam dành cho bộ môn billiards pool đang rất lớn. Trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục được chọn làm chủ nhà của những giải billiards danh giá thế giới.

