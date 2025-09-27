Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Carlo Biado thành cựu vương thế giới

Đồng Nguyên Khang
27/09/2025 20:36 GMT+7

Tối 27.9, 2 cái tên vào chung kết giải vô địch thế giới 10 bi nam 2025 đã được xác định là Alex Kazakis (Hy Lạp) và Ko Ping Chung (Đài Loan). Như vậy, Carlo Biado (Philippines) đã không thể bảo vệ chức vô địch.

Carlo Biado thua tâm phục khẩu phục

Trái với kỳ vọng của khán giả về một trận bán kết kịch tính, Ko Ping Chung nhập cuộc áp đảo và nhanh chóng kết thúc set đầu tiên với tỷ số 4-1. Sang set 2, Carlo Biado nỗ lực lật ngược thế trận nhưng không thành công. Hai tay cơ giằng co đến tỷ số hill-hill, nhưng bản lĩnh trong ván quyết định giúp Ko Ping Chung tiếp tục giành chiến thắng. Tiếp đà tâm lý hưng phấn, Ko Ping Chung thắng luôn set 3 với tỷ số 4-2, qua đó đánh bại Carlo Biado 3-0, giành quyền vào chung kết.

Carlo Biado thành cựu vương thế giới- Ảnh 1.

Carlo Biado (áo đen) không thể hiện được phong độ tốt ở bán kết

ẢNH: BTC

Carlo Biado thành cựu vương thế giới- Ảnh 2.

Van Boeining dừng bước dù được đánh giá cao hơn đối thủ

ẢNH: BTC

Shan Van Boening cũng thất bại

Ở trận bán kết còn lại, Shane Van Boening (Mỹ) chạm trán Alex Kazakis (Hy Lạp). Được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm, Van Boening lại nhập cuộc chậm và để thua trắng 0-4 ở set đầu. Tay cơ người Mỹ kịp lấy lại phong độ, thắng áp đảo 4-0 ở set 2 để san bằng tỷ số. Sang set 3, Kazakis tận dụng tốt cơ hội, vượt lên với chiến thắng 4-2. Van Boening sau đó đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng việc thắng 4-2 ở set 4.

Set 5 quyết định diễn ra kịch tính và khép lại với tỉ số hòa 3-3, buộc hai tay cơ bước vào loạt luân lưu "sinh tử". Tại đây, cả hai đã cần tới tổng cộng 26 lượt đấu penalty - dài nhất lịch sử billiards pool thế giới để phân thắng bại. Kazakis thể hiện sự lạnh lùng và bản lĩnh, giành thắng lợi sít sao 13-12, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết đối đầu Ko Ping Chung. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28.9.


