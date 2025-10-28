Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với Phó chủ tịch Vingroup

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Suminwa đặc biệt đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra. Bà khẳng định Chính phủ Congo luôn coi trọng việc đồng hành cùng khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế để xây dựng các mô hình hợp tác "đôi bên cùng có lợi", góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Congo.

Ông Félix Tshisekedi, Tổng thống CHDC Congo; bà Judith Suminwa Tuluka, Thủ tướng CHDC Congo (bìa phải); và bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup (thứ hai từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo Ảnh: presidence.cd

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Vingroup sẽ phát triển đại đô thị hơn 6.300 ha bên bờ nam sông Congo - nơi được ví như "trái tim mở rộng" của thủ đô Kinshasa. Dự án bao gồm khu dân cư, biệt thự, cao ốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi và tổ hợp hành chính quốc gia - một "thành phố trong thành phố", biểu tượng mới của đô thị châu Phi hiện đại.

Đặc biệt, chính quyền Kinshasa trao đất miễn phí cho Vingroup, như một cách bày tỏ tin tưởng vào năng lực và uy tín của tập đoàn VN. Bên trong hệ sinh thái đó, VinFast sẽ giữ vai trò then chốt giúp Kinshasa chuyển đổi giao thông xanh. Theo kế hoạch, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT).

Thành phố cũng cam kết dành quỹ đất lớn để triển khai hệ thống trạm sạc hiện đại - nền móng cho mạng lưới giao thông không khói bụi đầu tiên của khu vực Trung Phi.

Sự kiện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Congo. Giới chuyên gia quốc tế cũng bày tỏ niềm tin, những dự án đô thị hiện đại, hạ tầng xanh và giao thông điện hóa do Vingroup khởi xướng sẽ không chỉ góp phần thay đổi diện mạo thủ đô Kinshasa mà còn đóng góp vào nền tảng tăng trưởng dài hạn của đất nước Trung Phi này.