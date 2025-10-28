Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tổng thống và Thủ tướng Congo bàn chuyện hợp tác với Phó chủ tịch Vingroup

Hà Khanh
Hà Khanh
28/10/2025 08:25 GMT+7

Trong khuôn khổ sự kiện ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu và phát triển các dự án đô thị quy mô lớn và giao thông xanh tại Congo giữa chính quyền thủ đô Kinshasa và Tập đoàn Vingroup, Tổng thống CHDC Congo Félix Tshisekedi và Thủ tướng Judith Suminwa Tuluka đã có buổi tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup Lê Thị Thu Thủy cùng đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Suminwa đặc biệt đánh giá cao năng lực toàn diện, tầm nhìn phát triển bền vững và kinh nghiệm quốc tế của Vingroup, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các đề xuất hợp tác mà tập đoàn đưa ra. Bà khẳng định Chính phủ Congo luôn coi trọng việc đồng hành cùng khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế để xây dựng các mô hình hợp tác "đôi bên cùng có lợi", góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Congo.

Hợp tác Vingroup Congo: Tổng thống và Thủ tướng bàn về phát triển đô thị xanh - Ảnh 1.

Ông Félix Tshisekedi, Tổng thống CHDC Congo; bà Judith Suminwa Tuluka, Thủ tướng CHDC Congo (bìa phải); và bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup (thứ hai từ trái sang) trong buổi trao đổi hợp tác tại Congo

Ảnh: presidence.cd

Theo thỏa thuận giữa hai bên, Vingroup sẽ phát triển đại đô thị hơn 6.300 ha bên bờ nam sông Congo - nơi được ví như "trái tim mở rộng" của thủ đô Kinshasa. Dự án bao gồm khu dân cư, biệt thự, cao ốc, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi và tổ hợp hành chính quốc gia - một "thành phố trong thành phố", biểu tượng mới của đô thị châu Phi hiện đại.

Đặc biệt, chính quyền Kinshasa trao đất miễn phí cho Vingroup, như một cách bày tỏ tin tưởng vào năng lực và uy tín của tập đoàn VN. Bên trong hệ sinh thái đó, VinFast sẽ giữ vai trò then chốt giúp Kinshasa chuyển đổi giao thông xanh. Theo kế hoạch, VinFast sẽ cung cấp các dòng xe phù hợp cho kế hoạch thay thế dần hơn 300.000 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng xe điện của Kinshasa, đồng thời nghiên cứu cung cấp xe buýt điện VinFast, hỗ trợ xây dựng và vận hành tuyến xe buýt nhanh (BRT).

Thành phố cũng cam kết dành quỹ đất lớn để triển khai hệ thống trạm sạc hiện đại - nền móng cho mạng lưới giao thông không khói bụi đầu tiên của khu vực Trung Phi.

Sự kiện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông Congo. Giới chuyên gia quốc tế cũng bày tỏ niềm tin, những dự án đô thị hiện đại, hạ tầng xanh và giao thông điện hóa do Vingroup khởi xướng sẽ không chỉ góp phần thay đổi diện mạo thủ đô Kinshasa mà còn đóng góp vào nền tảng tăng trưởng dài hạn của đất nước Trung Phi này.

Tin liên quan

Bộ Y tế tìm hiểu bệnh lạ giống Ebola ở Congo

Bộ Y tế tìm hiểu bệnh lạ giống Ebola ở Congo

(TNO) Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp (EOC) thuộc Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chiều nay (25.8) cho biết văn phòng đang liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để có các thông tin chính xác và đầy đủ cảnh báo về căn bệnh giống Ebola ở Congo.

Khám phá thêm chủ đề

Congo Vingroup giao thông xanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận