Kinh tế Ngân hàng

Giá vàng hôm nay 26.11.2025: Vàng trong nước bất động, thế giới đi lên

Thanh Xuân
Thanh Xuân
26/11/2025 08:59 GMT+7

Giá vàng thế giới tăng sau khi Mỹ công bố hàng loạt các dữ liệu kinh tế. Vàng trong nước đứng yên ở mức cao.

Giá vàng miếng SJC đứng yên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 150,9 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 150,4 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 150,9 triệu đồng, bán ra 152,9 triệu đông… Vàng nhẫn cũng đứng yên khi Công ty Phú Quý mua vào 149,2 triệu đồng, bán ra 152,2 triệu đồng; Công ty SJC 148,5 triệu đồng, bán 151 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC  cao hơn thế giới 21,5 triệu đồng/lương,j vàng nhẫn cao hơn 19,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26.11.2025: - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng

ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tăng 6 USD mỗi ounce, lên 4.138 USD. Vàng tăng giá sau khi Mỹ công bố hàng loạt thông tin gồm doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so với tháng 9, con số này thấp hơn so với kỳ vọng thị trường tăng 0,4% và mức tăng tháng 8 ở 0,6%. Giá sản xuất tháng 9 tăng 0,3%, phục hồi sau mức giảm 0,1% của tháng 8. 

Các nhà tuyển dụng tư nhân tại Mỹ đã cắt giảm trung bình 13.500 việc làm mỗi tuần trong 4 tuần, tăng mạnh so với tuần trước. Lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp Mỹ không đổi so với tháng trước vào tháng 8, sau khi tăng 0,1% vào tháng 7 và so với dự báo của thị trường là tăng 0,1%. Doanh số nhà đang xử lý tăng 1,9% so với tháng trước, tăng so với mức tăng 0,1% đã được điều chỉnh trong tháng trước và cao hơn nhiều so với ước tính sơ bộ là tăng 0,5%. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 11 đạt 88,7, yếu hơn kỳ vọng của thị trường.

