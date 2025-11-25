Giá vàng hôm nay 25.11.2025: Vàng miếng và nhẫn tăng 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 150,4 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 149,9 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vào 150,4 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng… Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 148,8 triệu đồng, bán ra 151,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 148 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng…

Giá vàng miếng tăng thêm 2 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 24.11). Vàng thế giới giảm 7 USD mỗi ounce, xuống 4.129 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 24.11), kim loại quý thế giới đã tăng gần 90 USD/ounce, từ mức 4.065 USD lên 4.145 USD. Vàng tăng trước khi những thông tin về kinh tế Mỹ được công bố như doanh số bán lẻ tháng 9, chỉ số giá sản xuất tháng 9, doanh số bán nhà chờ bán, khảo sát kinh doanh của Cục Dự trữ liên bang (Fed) Richmond, chỉ số giá nhà hàng tháng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng, hàng tồn kho sản xuất và thương mại, và báo cáo ngân sách hàng tháng của Bộ Tài chính. Đồng thời, báo cáo hàng tuần về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, ước tính GDP quý 3 lần thứ hai, báo cáo các chỉ số kinh tế trước, khảo sát kinh doanh của Chicago ISM, thu nhập và chi tiêu cá nhân (bao gồm các chỉ số lạm phát chính), doanh số bán nhà mới, báo cáo hàng tuần về cổ phiếu năng lượng lỏng của Bộ Năng lượng (DOE), và báo cáo Beige Book của Fed.

Đà tăng giá của vàng bắt đầu chậm lại khi kỳ vọng về lãi suất bắt đầu thay đổi. Sau khi cắt giảm lãi suất hồi đầu tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Hiện tại, Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường đang dự đoán 79% khả năng nới lỏng chính sách vào tháng tới; tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hiện chỉ là chuyện 50/50.